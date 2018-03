10 Adegan Melamar Kekasih dalam Film Barat

Jakarta: Ucapan 'will you marry me?' dari lelaki dalam posisi berlutut satu kaki di depan kekasih menjadi semacam mantra lamaran menikah paling umum dalam film romantis Amerika, Kanada, atau Eropa. Perempuan akan menjawab 'yes' dan sihir kebahagiaan pun tercipta.



Sejumlah film punya variasi adegan melamar. The Proposal misalnya, punya adegan melamar di kantor saat jam kerja. Andrew (Ryan Reynolds) mendatangi bosnya Margaret (Sandra Bullock) dan melamarnya di antara kesibukan orang-orang dalam kubikel meja kerja masing-masing. Hubungan mereka tumbuh setelah Margaret meminta bantuan Andrew, untuk berpura-pura menjadi tunangan supaya dia tidak didepak dari AS ke Kanada.

Selain The Proposal, ada sejumlah film drama percintaan a la Barat yang menyajikan serta memperindah adegan melamar. Kadang ada yang terkesan terlalu indah menjadi kenyataan karena pendekatan sinematik dan penceritaan yang dipilih.Berikut kami rangkum 10 film drama percintaan lain yang punya adegan lamaran pernikahan menarik.Diadaptasi dari novel karya Nicholas Spark, kisahnya mengikuti relasi cemooh-berubah-cinta antara dua remaja, Landon (Shane West) dan Jamie (Mandy Moore). Landon termasuk pria yang populer di sekolah, sedangkan Jamie kerap dicemooh lantaran tampak aneh dengan baju lawas yang selalu sama dan menyukai astronomi.Namun mereka berdua akhirnya berpacaran. Saat Jamie mengaku menderita leukemia dan mengabaikan pengobatan, Landon memberi semakin banyak perhatian. Dia pun membuatkan teleskop bagi Jamie supaya bisa melihat satu komet spesial. Pada malam saat komet melintas, Landon melamar Jamie.Kabur dari kehidupan lamanya di distrik selatan AS, Melanie Smooter (Reese Witherspoon) menapaki karier sebagai perancang fashion di New York dengan nama belakang baru. Dia berpacaran dengan anak walikota bernama Andrew (Patrick Dempsey). Sementara itu, Jake (Josh Lucas) suaminya di kampung halaman enggan membubuhkan tanda tangan di surat perceraian sejak tujuh tahun silam.Andrew melamar Melanie dalam situasi yang begitu mewah. Tidak dengan satu cincin, tapi semua cincin seisi toko. Andrew mengajak Melanie masuk ke toko perhiasan, mengungkap perasaan, melamarnya, lalu meminta Melanie memilih sendiri cincin yang dia suka.Tak segera dilamar Jeremy (Adam Scott) empat tahun, Anna (Amy Adams) memutuskan untuk mengambil tindakan. Tradisi Celtic memungkinkan Anna untuk melamar pria pada 29 Februari dalam tahun kabisat (leap year). Sebelum rencana terwujud, Jeremy melamar Anna lebih dulu. Namun ini bukanlah adegan lamaran utama yang disuguhkan ke penonton.Anna sadar Jeremy tak benar-benar punya komitmen. Dia pun kembali ke kampung pinggir laut Irlandia dan menyatakan cinta kepada kepada Declan (Matthew Goode), pemilik penginapan kecil tempat Anna pernah bermalam. Namun Declan diam dan pergi keluar. Anna yang bingung pergi ke tebing pinggir laut. Declan datang dan memanggilnya dengan nama belakang Declan. Setelah bercakap-cakap, Declan tiba-tiba berlutut, melamar Anna dengan cincin pemberian ibunya.Robbie (Adam Sandler), penyanyi khusus acara pernikahan, patah hati karena ditinggal sang kekasih pada hari pernikahan. Julia (Drew Barrymore), temannya yang bekerja sebagai pelayan gedung resepsi, menghibur Robbie. Julia juga meminta bantuan Robbie membantu persiapan acara pernikahan dia dengan tunangannya (Matthew Glave), yang suka selingkuh.Saat Julia terbang ke Las Vegas untuk menikah, Robbie ikut pergi dengan maksud mencegah mereka menikah. Ternyata mereka berada satu pesawat. Dibantu penumpang kelas utama dan para pramugari, Robbie menyanyikan lagu Grow Old With You lewat mikrofon pesawat. Robbie pun melamar Julia.Film sekuel atas serial komedi berjudul sama ini mengikuti kisah Carrie (Sarah Jessica Parker) dan tiga sahabat perempuannya di New York dengan kehidupan masing-masing, empat tahun setelah akhir kisah di serial. Kini Carrie telah telah menjalin hubungan serius dengan Big (Chris Noth).Carrie pergi ke rumah mewah yang dibelikan Big untuknya. Big juga membuatkan Carrie kamar khusus pakaian dan merias. Mereka bertemu di situ, tiduran di atas karpet lantai, dan bicara tentang pernikahan. Dalam kalimat pamungkas, Big melamar Carrie tidak dengan cincin, tetapi dengan salah satu sepatu Carrie yang berhiaskan berlian.Drama komedi romantik ini diadaptasi dan diinspirasi oleh buku motivasi berjudul sama karya Greg Behrendt dan Liz Tuccillo serta dialog dalam serial Sex and the City. Kisahnya mengikuti sembilan anak muda Baltimore berusia 20-an dan 30-an, yang berusaha memahami kerumitan hubungan modern.Salah satu segmen bercerita tentang pasangan Beth (Jennifer Aniston) dan Neil (Ben Affleck) yang tinggal bersama. Setelah tujuh tahun pacaran, Beth ingin menikah, tetapi Neil tak percaya pernikahan. Mereka putus. Beberapa waktu kemudian, Neil datang dan mereka berdua kembali akur. Saat membereskan celana Neil, Beth menemukan kotak berisi cincin. Neil melamar Beth yang masih terkejut.Drama biopik ini diadaptasi dari buku autobiografi penyanyi dan penulis lagu Johnny Cash. Kisahnya mengikuti perjalanan Johnny pada kehidupan awal, kisah cinta dengan June Carter, dan karier di industri musik country. Keduanya bertemu saat Johnny dan grup musiknya jalan tur musik.Johnny (Joaquin Phoenix), yang telah beristri, jatuh cinta kepada June (Reese Witherspoon) yang telah bercerai dua kali. June bergabung ke grup dan kedekatan mereka semakin erat. Pada salah satu penampilan musik, setelah bercerai dan bebas dari penjara karena narkoba, Johnny melamar June di atas panggung. Dia bilang tak akan bernyanyi sampai June sepakat untuk menikah. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang ditulis June untuk Johnny.Drama komedi ini mengikuti kisah Luke Harrison (Ed Harris), bapak dua anak yang bercerai dengan istrinya Jackie (Susan Sarandon) lalu menjalin hubungan baru dengan pacar masa mudanya, fotografer fashion Isabel Kelly (Julia Roberts). Kelly bertemu dengan anak-anak Luke dan mencoba dekat, tetapi mendapat penolakan. Namun berbagai krisis keluarga mengubah situasi ini.Luke melamar Isabel pada suatu pagi setelah bangun tidur. Luke memberi kotak kecil cincin, yang ternyata berisi gulungan benang. Sembari mengungkapkan perasaan, Luke membuka gulungan benang dan mengikatkan ujung benang ke jari manis Isabel. Sebuah benda meluncur lewat benang saat kalimat pamungkas Luke diucapkan.Film omnibus ini berisi sembilan kisah yang menggali kerumitan cinta. Salah satunya mengikuti kisah penulis bernama Jamie (Colin Firth), yang patah hati karena kekasihnya (Sienna Guillory) selingkuh dengan saudaranya sendiri. Jamie pun pergi ke pondoknya di Prancis, di mana dia bertemu pelayan keturunan Portugis bernama Aurelia (Lucia Moniz).Kendati sulit berkomunikasi karena perbedaan bahasa, keduanya saling tertarik satu sama lain. Jamie jatuh cinta dan belajar bahasa Portugis. Dia pun kembali ke Prancis dan pergi menemui Aurelia di restoran tempatnya bekerja. Jamie mengajak serta orang-orang yang ditemui dalam perjalanan. Dalam bahasa Portugis yang kacau, di dalam restoran yang dipenuhi orang Prancis, Jamie menyatakan cintanya dan melamar Aurelia. Dari lantai dua setelah melayani pengunjung, Aurelia menjawab dalam bahasa Inggris. Orang-orang pun bertepuk tangan riuh.Ini adalah film adaptasi ketiga atas novel karya Jane Austen terbitan 1813. Kisahnya mengikuti Elizabeth Bennet (Keira Knightley), satu dari lima anak gadis dalam sebuah keluarga di pedesaan Inggris yang menghadapi tekanan untuk segera menikah. Setidaknya dua lelaki melamar dia, yaitu Collins pemuka agama (Tom Hollander) dan Darcy seorang tuan tanah (Matthew Macfadyen).Elizabeth menolak lamaran pertama Darcy. Darcy melamar lagi saat keduanya bertemu pada pagi berkabut di sebuah padang rumput. Mereka sama-sama tak bisa tidur malam itu. Dalam keindahan dan ketenangan pagi, saat matahari mulai muncul, Darcy berkata ke Elizabeth, "You have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you." Elizabeth menerima lamaran Darcy.(ELG)