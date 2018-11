Film My Stupid Boss 2 Rilis Foto-Foto Eksklusif

Jakarta: Setelah menjalani syuting, film My Stupid Boss2 langsung bergegas menuju tahapan selanjutnya. Rumah produksi Falcon Pictures merilis foto-foto eksklusif film yang dibintangi Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari itu.



Film My Stupid Boss 2 melakukan proses syuting selama 20 hari di Vietnam dan Indonesia. Cuaca panas Vietnam menjadi liku tersendiri bagi Reza Rahadian karena dia harus mengenak kostum dan prostetik.

"Kami tidak syuting di ibu kota Vietnam, Ho Chi Min. Kami syuting di kawasan Vietnam Selatan yang jarak tempuhnya melalui jalan darat selama 12 jam perjalanan. Dan di sini cuacanya sangat panas sekali, ini yang menjadi tantangan berat buat saya saat menjalani syuting My Stupid Boss 2," ujar Reza Rahadian dalam keterangan tertulisnya.Film My Stupid Boss 2 (Foto: dok. falconpictures)Dalam foto-foto yang rilis menampilkan para pemain seperti Bunga Citra Lestari dan Reza di sejumlah tempat. Salah satunya menunjukkan ekspresi kegeraman BCL dan para bawahan Bossman yang diperankan Reza.Film My Stupid Boss 2 (Foto: dok. falconpictures)"Saya fokus ke penyesuaian look seperti menggemukkan badan, dan sisanya lebih mengingat–ingat kembali karakter Kerani supaya bisa masuk lagi ke karakternya dan persiapan mental," kata BCL.Selain BCL dan Reza, film My Stupid Boss 2 dibintangi Che Kin Wah, Alex Abbad, Atiqah Suhaemi dan Melisa Karim, Iedil Putra, dan Morgan Oey. Film My Stupid Boss pertama terbilang sukses secara komersial karena berhasil mencapai tiga juta penonton.Film My Stupid Boss 2 (Foto: dok. falconpictures)"Senang bisa kembali melihat kegilaan Bossman dan kepasrahan para karyawan menghadapi Bossman. Mudah-mudahan film ini bisa diterima dan disukai oleh para penggemar My Stupid Boss 1," kata sang sutradara, Upi.(ELG)