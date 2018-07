Film Rambo 5 Siap Syuting Tahun Ini

California: Proyek film sekuel Rambo 5 alias Rambo: The Last Blood akhirnya siap masuk tahap produksi. Menurut laporan Omega Underground, proses syuting film laga ini akan dimulai pada 1 September 2018 atau sekitar delapan pekan lagi.



Sylvester Stallone kembali sebagai pemeran jagoan John Rambo, yang kini menjalankan peternakan milik keluarganya di Arizona. Suatu hari, putri dari salah satu kawannya diculik kelompok perdagangan seks, yang ternyata adalah anggota kartel narkoba. Rambo setuju untuk menyelamatkan putri itu. Dia pun menyeberang perbatasan dan berhadapan dengan kartel Meksiko paling kejam.

Naskahnya ditulis Stallone bersama Matthew Cirulnick. Belum terungkap siapa yang akan duduk di kursi sutradara, tetapi besar kemungkinan Stallone pula yang akan memegang kemudi tersebut.Pada awal Mei, Stallone membagikan sebuah poster teaser Rambo V bergaya stensil di media sosial, menandakan bahwa proyek ini masih terus berlanjut. Poster ini juga memuat judul resmi film serta rencana waktu rilis, yaitu September 2019.Waralaba Rambo diawali dengan film adaptasi novel First Blood yang dirilis pada 1982 dengan sutradara Ted Kotcheff. Tiga sekuelnya menyusul, yaitu Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), dan Rambo (2008). Sejak Rambo keempat, waralaba ini dimiliki oleh Avi Lerner dalam bendera Millenium Films .Sementara itu, Stallone telah menyelesaikan syuting film Creed II, yang juga dia tulis dan produksi. Setelah Rambo 5, aktor usia 72 tahun ini akan mengerjakan The Expendables 4.(ELG)