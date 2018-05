Chanyeol "EXO" Terlibat K-Drama Bersama Park Shin Hye dan Hyun Bin

Seoul: Stasiun televisi kabel tvN mengonfirmasi keterlibatan Chanyeol "EXO" dalam drama mingguan terbaru Memories of the Alhambra. Chanyeol beradu peran dengan Park Shin Hye dan Hyun Bin. Tahun lalu, Chanyeol bermain dalam Missing 9.



Dilansir dari Soompi, Memories of the Alhambra merupakan melodrama fantasi bercerita tentang CEO perusahaan investasi Yoo Jin Woo (Hyun Bin) yang mengunjungi Spanyol dan tinggal di sebuah hostel murah yang dikelola gitaris Jung Hee Joo (Park Shin Hye).

Chanyeol berperan sebagai adik laki-laki Jung Hee Joo, Jung Sae Joo. Ia merupakan seorang programmer jenius yang memiliki dunianya sendiri. Ia menutup hatinya sejak mengalami masa kecil yang kelam. Oleh karena itu, Jung Sae Joo hanya ingin berinteraksi dengan sang kakak.Memories of the Alhambra rencana siap tayang pada November 2018.

(ASA)