Dr. Dre Garap Film Biopik Marvin Gaye

Jakarta: Musisi Andre Young atau dikenal dengan nama panggung Dr. Dre dipastikan menggarap film biopik Marvin Gaye. Ia berhasil mengantongi izin resmi dari keluarga sang musisi legendaris, setelah sebelumnya beberapa sutradara seperti F. Gary Gray, Cameron Crowe, Scott Rudin dan Lenny Kravitz gagal mendapatkan izin dari keluarga Gaye.



Proses penggarapan film masih dalam tahap pra-produksi.



Ini bukan proyek film perdana Dr. Dre. Sebelumnya, ia sempat terlibat dalam film Straight Outta Compton (2015) sebagai produser bersama Ice Cube. Film biopik tentang musisi hip hop N.W.A. asal California ini masuk dalam daftar box office dan dicatut dalam daftar nominasi Oscar kategori naskah terbaik.



Rapper asal Amerika itu juga sempat memproduseri dua judul film lain yaitu Training Day dan Car Wash.



Marvin Gaye dikenal sebagai musisi lintas zaman dengan segala sensasi. Penyanyi

Motown itu dikenal lewat beberapa karya terbaik seperti What's Going On, Sexual Healing, Let's Get It On dan singel Heard It Through the Grapevine.



Marvin Gaye tewas ditembak sang ayah di kediaman mereka di Los Angeles pada 1 April 1984. Ia meninggal pada usia 44 tahun.







(ASA)