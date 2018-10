Song Hye Kyo dan Park Bo Gum Mulai Syuting Drama Encounter

Seoul: Para aktor serial drama tvN terbaru berjudul Encounter telah menapaki tahap proses reading atau pembacaan naskah. Aktor dan aktris utama, Song Hye Kyo dan Park Bo Gum tampak serius membaca naskah perdana mereka bersama para aktor lain.



Kegiatan membaca naskah ini dilakukan di Sangam, Seoul pada Agustus lalu.

Melihat para aktor yang terlibat, sutradara Park Shin Woo merasa memiliki tanggung jawab menyajikan karya film terbaik."Melihat para pemain, yang sangat saya syukuri, membuat saya berpikir bahwa perlu untuk mengerjakan ini sebaik mungkin. Saya akan bekerja keras, maka ketika Encounter tamat, akan menjadi sebuah drama yang bahkan membuat kami begitu bangga," ungkapnya, dilansir dari Soompi.Hal selaras turut dipaparkan penulis naskah, Yoo Young Ah."Saya ingin mengatakan bahwa saya merasa sangat bersyukur. Saya akan bekerja keras dalam menulis naskah berikutnya dan beberapa karakter yang telah terpilih," paparnya.Serial yang awalnya diberi judul Boyfriend ini turut didukung beberapa aktor di antaranya Go Chang Suk, Cha Hwa Yeon, Moon Sung Geun, Nam Ki Ae, Shin Jung Geun dan Baek Ji Won.Dukungan positif juga diberikan oleh para pihak produser yang berharap proyek drama ini dapat menjadi bentuk kerjasama baik antar anggota tim."Sepertinya kami telah mengumpulkan pemain yang tidak pernah bisa dilihat lagi untuk drama ini. Ini adalah kegiatan membaca naskah yang menyenangkan, menunjukkan kerjasama tim yang ideal dan kemampuan akting dari para aktor, termasuk Song Hye Kyo dan Park Bo Gum."Sebelumnya, drama ini diberi judul Boyfriend. Drama ini menjadi comeback Song Hye Kyo setelah menikah dengan Song Joong Ki pada Oktober 2017. Proyek ini kabarnya akan melakukan syuting di Kuba.Syuting untuk serial drama ini telah dimulai sejak awal September 2018. Laman KStarLive.com telah membagikan beberapa foto-foto Park Go Bum saat berada di bis untuk syuting Encounter.Drama Encounter bercerita tentang Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo), anak perempuan yang tidak bahagia dari seorang politisi ternama dan mantan pewaris konglomerat kaya yang memiliki kisah cinta dengan Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum), pria muda biasa yang polos yang dia temui. Karakter mereka yang berbeda, Cha Soo Hyun yang tak tahu arah tujuan hidupnya, sementara Kim Jin Hyuk memiliki kepribadian yang semangat dan mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil.Encounter menjadi kelanjutan cerita dari serial drama Hundred Million Stars From the Sky. Drama ini disutradarai Park Shi Woo berdasarkan naskah yang ditulis Yoo Young A.Drama Encounter tayang setiap hari Rabu dan Kamis di jaringan tvN mulai November 2018.(ELG)