Cara Delevingne Gunduli Rambut demi Film Terbaru

Metrotvnews.com, Jakarta: Cara Delevingne membuktikan benar-benar total dalam berakting. Dia rela menggunduli rambut agar mendalami karakternya di film Life in a Year.



Hal itu terkuak saat Cara menjalani syuting film Life in a Year di Toronto, kemarin. Di film Life in a Year, Cara memerankan karakter seorang wanita penderita kanker. Aktris 24 tahun ini pun memangkas habis rambutnya agar benar-benar masuk ke dalam karakter yang diperankan.

Dalam foto yang beredar, Cara disebut hendak menjalani adegan di rumah sakit. Sebelum tampil botak, Cara pernah mencukur rambutnya dengan gaya bob. Kala itu dia menyebutnya mencukur rambut untuk bersenang-senang."Aku mencukur rambut untuk pekerjaan selanjutnya, jadi aku melakukan sesuatu yang berbeda. Hanya untuk bersenag-senang, hanya untuk mengubah saja," kata Cara kepada USA Today.Di film Life in a Year, Cara akan beradu akting dengan Jaden Smith. Film romantis ini berkisah dengan seorang pria yang baru menyadari pasangannya menderita penyakit mematikan. Dia akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama sebelum kekasihnya tiada.Will Smith memproduseri film ini bersama Marc Bienstock. Mitja Okorn ditunjuk sebagai sutradara dengan Jeffrey Addis dan Will Matthews mengisi posisi penulis skenario.Belum diumumkan kapan film Life in a Year akan ditayangkan. Yang jelas, selain membintangi film Life in a Year, Cara akan tampil di sejumlah film lain seperti The Weinstein Company, Tulip Fever dan Fever Heart.Sebelum banyak terlibat sebagai bintang film, Cara Delevingne lebih dulu dikenal sebagai model. Dia memulai karier akting ketika mendapat peran kecil di film Anna Karenina pada 2012. Perannya paling mencuri perhatian tentu ketika tampil sebagai Enchantress di film Suicide Squad pada 2016.(ELG)