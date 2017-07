Fox Garap Biopik Penulis Novel The Lord of The Ring

Metrotvnews.com, Jakarta: Fox Searchlight sedang menyiapkan film biopik terbaru mengenai John Ronald Reuel Tolkien, penulis novel fantasi klasik The Lord of The Ring. Biopik ini akan menyorot masa-masa pembentukan diri Tolkien menjadi novelis.



Seperti dilaporkan Deadline, produksi dilakukan oleh Chernin Entertainment, rumah produksi di balik film War for the Planet of the Apes (2017) dan Hidden Figures (2016). Kursi penyutradaraan dipercayakan kepada Dome Karuskoki, sutradara Finlandia yang telah menyabet belasan piala di ajang penghargaan film lokal.

Naskah ditulis David Gleeson dan Stephen Beresford. Fokus cerita adalah perjalanan Tolkien muda dalam menemukan persahabatan, cinta, dan inspirasi artistik di antara kelompok orang buangan di sekolah. Tolkien lahir tahun 1892 dan menjadi yatim piatu sejak usia 12.Fokus cerita adalah perjalanan Tolkien muda saat masa sekolah pada awal abad ke-20. Waktu itu dia telah hidup sebagai yatim piatu. Dia menemukan makna persahabatan, cinta, serta inspirasi artistik lewat hubungan pertemanan dengan sejumlah kawan sekolah yang menjadi kelompok terbuang.Pengalaman tersebut, ditambah keikutsertaan dia sebagai relawan Perang Dunia I, menjadi sumber inspirasi Tolkien dalam penulisan kisah Hobbit dan para tokoh di The Lord of The Ring, yang juga telah diadaptasi ke film trilogi oleh Peter Jackson.Nicholas Hoult dilirik sebagai pemeran tokoh Tolkien muda. Aktingnya di film The Favorite (2018) garapan Yorgos Lanthimos telah menarik perhatian Dome dan tim Chernin. Nicholas telah bermain di sejumlah film sejak 1996, termasuk beberapa seri film X-Men sebagai Hank Beast.(ELG)