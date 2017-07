Jejak Chester Bennington di Dunia Film

Metrotvnews.com, Jakarta: Nama Chester Bennington, vokalis Linkin Park, mulai melambung setelah grup musik ini merilis album debut Hybrid Theory pada 2000. Selain musik, Chester juga meninggalkan jejak sebagai artis peran di tiga film fiksi.



Pertama kali, Chester muncul sebagai cameo di film Crank (2006) garapan Mark Neveldine dan Brian Taylor. Dia menjadi salah satu pelanggan apotek yang ditemui tokoh utama Chev (Jason Statham), ketika Chev hendak membeli obat bernama epinephrine.

Namun apoteker (Stephanie Mace) tidak mengijinkan Chev membeli. Tokoh Chester menyarankan dia untuk mengambil semprotan pereda hidung tersumbat, yang juga mengandung epinephrine.Chester muncul lagi sebagai cameo di film sekuelnya, Crank: High Voltage (2009). Kali ini dia menjadi penonton pacuan kuda dan kembali beradu akting dengan Jason Statham. Chev, yang memiliki jantung buatan, butuh sengatan listrik kecil supaya dapat tetap hidup. Dia pun menghampiri orang terdekat (Chester), lalu menggosokkan tangannya ke tangan pria tersebut.Film ketiga adalah Saw VII: The Final Chapter (2010) garapan sutradara Kevin Greutert. Chester berperan sebagai Evan, pemuda anggota geng skinhead. Dia dan ketiga teman diculik oleh detektif Hoffman (Costas Mandylor). Mereka ditempatkan di suatu jebakan pembunuh dengan pengatur waktu.Selain film fiksi, Chester juga tampil di sedikitnya dua film dokumenter sebagai narasumber. Ada Artifact (2012), ulasan tentang bisnis musik garapan Bartholomew Cubbins alias Jared Leto, dan Dude! Where's My Music? (2007), ulasan tentang industri musik garapan Ravi Parsan.Chester meninggal bunuh diri di Los Angeles pada Kamis 20 Juli 2017 waktu setempat. Dia ditemukan gantung diri Palos Verdes Estates, tepat di hari ulang tahun Chris Cornell, sahabatnya. Sebelumnya Cornell meninggal bunuh diri dengan cara serupa di hotel Detroit pada 18 Mei 2017.(ELG)