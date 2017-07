Warner Bros Kembangkan Spin Off Suicide Squad, Harley Quinn vs The Joker

Metrotvnews.com, Los Angeles: Warner Bros dan DC Entertainment kabarnya tengah mengembangkan spin off Suicide Squad yang berfokus pada Harley Quinn dan Joker.



Screen Rant, situs yang pertama melaporkan berita tersebut mengungkapkan, baik Margot Robbie maupun Jared Leto akan kembali memerankan tokoh masing-masing dalam film berjudul Harley Quinn vs The Joker.

Dilansir dari Aceshowbiz, proyek yang belum terkonfirmasi ini diatur dalam DCEU dan Suicide Squad 2, serta Gotham City Sirens yang mengonfirmasi kembalinya Robbie sebagai supervillain dan David Ayer sebagai sutradara.(Baca: Suicide Squad, Tim Penjahat yang Tidak Jahat Belum ada detail lebih lanjut terkait proyek ini. Sementara itu, Jared leto belum lama ini mengungkapkan potensinya sebagai Joker di film-film DC mendatang.(DEV)