Raup Rp796 Miliar dalam 3 Hari, The Nun Pecah Rekor

California: Film horor supranatrual The Nun dari Warner Bros meraup pendapatan kotor USD53,5 juta atau setara Rp796,6 miliar (kurs USD1 setara Rp14.889) selama tiga hari pada akhir pekan pembuka dari bioskop domestik AS-Kanada. Capaian komersial ini melampaui capaian empat film sebelumnya dalam semesta kisah Conjuring.



Menurut Box Office Mojo, jumlah layar The Nun di negara asalnya memang terbanyak dibanding empat film sebelumnya, yaitu 3.876 layar pada hari pertama penayangan, Jumat, 7 September 2018. Pada hari pembuka itu, The Nun mencapai nilai box office USD22,37 juta dan diprediksi akan melesat dua sampai tiga kali selama tiga hari. Prediksi ini terpenuhi.



Dari empat film sebelumnya, The Conjuring (2013) adalah yang paling menarik minat banyak penonton pada akhir pekan pertama. Film ini dibuka dengan pendapatan USD41,85 juta lewat 2.903 layar. Tiga film berikutnya, yaitu Annabelle (2014), The Conjuring 2 (2016), dan Annabelle: Creation (2017) dibuka dengan pendapatan bervariasi antara USD35 juta hingga USD40 juta.



Selain AS-Kanada, The Nun juga dirilis di bioskop 40-an negara pada pekan yang sama. Dari lingkup internasional ini, pemasukan kotornya telah mencapai USD77,5 juta atau sekitar Rp1,15 triliun selama tiga hingga lima hari tayang. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, The Nun memang tayang satu atau dua hari lebih awal.



Dengan demikian, pemasukan kotor The Nun dari lingkup global telah mencapai USD131 juta atau sekitar Rp1,95 triliun.



Sejauh ini, film semesta Conjuring paling laris di dunia adalah The Conjuring 2 dengan total pendapatan kotor USD320,39 juta. The Conjuring pertama berada di posisi kedua dengan nilai USD319,49 juta. Jika performa box office The Nun terjaga dengan baik, kemungkinan besar film ini akan melampaui capaian kedua film tersebut.





(ASA)