Ewan McGregor Bermain dalam Film Doctor Sleep

Jakarta: Bintang film Star Wars Ewan McGregor akan bermain dalam film terbaru yang disadur dari novel Stephen King berjudul Doctor Sleep. Novel itu dirilis pada 2013, tepat 36 tahun setelah karya sebelumnya, The Shining dirilis.



Ewan berperan sebagai Danny Torrance, putra karakter Jack Nicholson. Dalam rilisan film The Shining tahun 1980-an, Danny Torrance masih berusia tujuh tahun dan diperankan Danny Lloyd. Dalam Doctor Sleep, Torrance digambarkan sebagai sosok paruh baya yang masih memiliki rasa trauma dari masa lalu ketika ayahnya menunjukkan tanda-tanda memiliki kemampuan psikis di Overlook Hotel.

Danny memiliki ketertgantungan terhadap alkohol. Ia bekerja di sebuah rumah perawatan pasien terminal (sekarat/stadium akhir) dan mendapat julukan Dr. Sleep.Torrance kemudian bertemu dengan gadis kecil bernama Abra Stone yang memiliki kemampuan psikis dan terlibat dalam perang melawan sekelompok penculik yang mengancam hidupnya.Doctor Sleep disutradarai Michael Flanagan yang sempat mengadaptasi karya Stephen King berjudul Gerald's Game untuk layar Netflix.Film Doctor Sleep dijadwalkan rilis di bioskop 24 Januari 2020.(ASA)