Michael Bay Sangkal Keterlibatannya di Proyek Film Dora

California: Selama ini dikabarkan bahwa film live-action Dora the Explorer diproduksi oleh Platinum Dunes, perusahaan milik Michael Bay. Juru bicara Michael Bay menyebut bahwa kabar ini salah dan mereka sama sekali tidak terlibat dengan proyek film bersama Nickelodeon tersebut.



Sangkalan ini diungkap pihak Michael Bay lewat akun Twitter resmi @michaelbay pada Selasa dini hari, 14 Agustus 2018.

"Sekali lagi, Bay atau Platinum Dunes tidak ada urusannya dengan film Dora. Kabar ini salah dilaporkan di pers. Bay sedang bersiap menyutradarai 6 Underground pekan ini dan Platinum Dunes telah memulai pengembangan A Quiet Place 2," tulis @michaelbay.Seperti dilaporkan ComicBook, kabar pertama mengenai film Dora dan Platinum Dunes datang dari The Hollywood Reporter pada Oktober 2017.Siaran pers terbaru dari proyek terkait sama sekali tidak menyebutkan nama Platinum dan Michael Bay. Film Dora dibuat atas kerja sama Paramount Players dan Nickelodeon dengan Walden Media. Selain Dora, Players juga membuat film Rugrats versi live-action dan Are You Afraid of the Dark?.Film ini disutradarai oleh James Bobin (Alice Through the Looking Glass) dengan penulis skenario Nicholas Stoller (Storks) dan produser Kristin Burr (Christopher Robin 2018). Isabela Moner memerankan Dora remaja yang telah masuk SMA. Sebelumnya, Isabela bermain dalam Transformers: The Last Knight (2017) dan serial 100 Things to Do Before High School (2014-2016).Kisahnya mengikuti petualangan baru Dora setelah keluar dari hutan. Bersama Boots si monyet, Diego sepupunya, serta beberapa remaja, Dora menempuh petualangan untuk menyelamatkan kedua orang tua dan memecahkan misteri di balik peradaban Inca yang hilang.Dora the Explorer dijadwalkan rilis pada awal Agustus 2019.(DEV)