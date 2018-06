Trailer Si Doel The Movie Dirilis

Jakarta: Falcon Pictures bersama Karnos Film merilis poster dan trailer untuk Si Doel The Movie. Sebelumnya, set lokasi untuk rumah Doel telah dipersiapkan sejak Maret 2018 yang berlokasi di Galeri Semesta kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.



Dirilisnya poster dan trailer film diharapkan dapat menggugah calon penonton semakin penasaran menyaksikan kelanjutan cerita dari keluarga Doel.

Poster resmi Si Doel The Movie (Falcon Pictures)"Setelah trailer dan poster resmi kami rilis, mudah-mudahan bisa semakin mengurangi rasa penasaran pecinta film terhadap filmnya nanti," papar Produser Falcon Pictures Frederica di Galeri Semesta kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 7 Juni 2018."Semoga bisa mengobati kerinduan masyarakat. Film Si Doel The Movie ini bukan hanya dinantikan oleh pecinta sinetron Si Doel, karena seiring berjalannya waktu penggemar dari kalangan muda yang ikut menantikan film ini semakin bertambah," imbuh Rano Karno selaku pemeran utama.Untuk lagu tema film, band Armada ikut terlibat dengan merilis lagu utama untuk film ini berjudul Si Doel Anak Betawi, serta penyanyi Wizzy dengan lagu Selamat Jalan Kekasih.Si Doel The Movie dijadwalkan tayang di bioskop 2 Agustus 2018.

(ASA)