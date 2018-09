Acha Septriasa Nyaris Jadi Nagini di Fantastic Beasts

Jakarta: Acha Septriasa ternyata nyaris jadi Nagini dalam film Fantastic Beast: The Crime of Grindelwald, film sempalan Harry Potter yang diadaptasi dari novel JK Rowling.



Aktris dan penyanyi kelahiran Jakarta itu menuturkan, ia sempat menjalani audisi rahasia pada Februari 2017, saat ia masih mengandung anak pertamanya. Ia tidak mengetahui judul film dan hanya diberi informasi bahwa film tersebut bergenre fantasi.

"Saat itu mengandung masuk bulan ke-2 ketika mendapat e-mail dari casting agency di London. Sebuah kesempatan langka karena tawaran itu datang dari Casting Director Fiona Weir. Karakter peran yang aku baca ialah sebagai Natalie berbicara dengan karakter bernama Charles di atap sebuah gedung di Prancis. Karakternya rapuh dan bisa berubah menjadi ular," kata ibu dari Bridgia Kalina Kharisma itu, di Jakarta.Setelah menjalani audisi hingga April 2017, film yang diberi judul sementara Voltaire itu pun akhirnya diketahui sebagai sekuel spin off Harry Potter. "Itu ialah Fantastic Beast: The Crime of Grindelwald, sebagai maledictus, siluman ular," ujarnya.Meski bersemangat, Acha terpaksa melepaskan perannya itu karenasyuting film yang dimulai pada Juli 2017 itu bertepatan dengan kondisi Acha yang hamil tua. "Kesempatan itu terlewat dengan datangnya Brie ke dalam hidupku, harapanku. Semoga kesempatan itu akan datang kembali suatu saat nanti," harapnya.Sosok Nagini akhirnya diperankan aktris Korea Selatan, Claudia Kim. Dalam Instagram-nya, Rowling menyebutkan, Nagini terinspirasi dari mitologi Indonesia, ratu ular dari Kalimantan.(ELG)