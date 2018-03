Piala Oscar Frances McDormand Sempat Dicuri

California: Seorang pria ditangkap dengan tuduhan telah mencuri Piala Oscar milik Frances McDormand, pemenang aktris terbaik lewat film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Pria ini sempat memamerkan piala usai malam anugerah di Dolby Theatre Los Angeles pada Minggu petang, 4 Maret 2018 waktu setempat.



Menurut laporan Associated Press, pria pencuri itu bernama Terry Bryant, 47. Dalam rekaman video, tampak Terry berjalan dan membawa patung piala keluar dari aula. Kepolisian Los Angeles menyebut Terry mengambil piala dari aula ini.

Rekaman video lain menunjukkan kegiatan Terry bersama piala McDormand. Dalam pakaian tuksedo, Terry memegang piala dengan bangga. Dia sempat mengambil foto dan video selfie sembari memamerkan piala. Beberapa orang memberi dia selamat.Seorang fotografer yang memotret Terry tidak mengenali dia sebagai pemenang Piala Oscar 2018. Dia pun mengikuti Terry saat berjalan keluar. Saat dikonfrontir, Terry tidak melawan dan langsung mengembalikan patung. Petugas keamanan lantas menahan Terry, sebelum dia ditangkap polisi. Piala pun langsung dikembalikan ke McDormand."Setelah sempat terpisah, Frances dan piala Oscar miliknya telah berkumpul kembali dengan senang. Mereka merayakan reuni dengan burger keju dobel," kata publisis McDormand, dikutip dari AP.McDormand memenangkan Oscar dan menyisihkan empat nomine lain, yaitu Meryl Streep (The Post), Sally Hawkins (The Shape of Water), Margot Robbie (I, Tonya), serta Saoirse Ronan (Lady Bird). Sebelumnya, McDormand pernah meraih Oscar lewat film Fargo (1996).Menurut polisi, Terry telah dilepas untuk sementara pada hari berikutnya dengan uang jaminan USD20 ribu atau Rp275 juta.(ASA)