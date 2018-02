Reza Rahadian Anggap Dilan-Milea Bisa Jadi 'Penerus' Rangga dan Cinta di AADC

Jakarta: Tidak bisa ditampik film Dilan 1990 adaptasi novel karya Pidi Baiq kini tengah menjadi sorotan dan menciptakan fenomena baru di Indonesia. Lewat kisah manis dan sederhana, visualisasi tokoh Dilan dan Milea yang diperankan Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Prescilla membuat penonton semakin candu, ingin menyaksikan visualisasi sekuel Dilan.



Popularitas film Dilan bahkan sampai ke telinga aktor Reza Rahadian. Ia pun mengaku sempat menyisihkan waktu untuk menyaksikan film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi bersama Pidi Baiq itu.

Saat ditanya pendapat Reza soal film Dilan sebagai penawar kisah segar dari pendahulunya, Rangga dan Cinta, menurutnya bukan hal mustahil jika pasangan Dilan dan Milea menambah daftar panjang pasangan ikonik di Indonesia."Bisa. Orang kan yang bikin (berkesan) karena dialog-dialog. Jadi menurut aku bisa banget. The new AADC (Ada Apa Dengan Cinta) lah ya di angkatan generasi now. Kalau dulu di 2000-an awal kita punya AADC, sekarang kita punya Dilan," terang Reza di kantor Media Indonesia kepada Medcom.id.Tak hanya Reza, Widi yang sempat menyambangi kantor Media Group sehari sebelum Reza juga menyinggung soal film Dilan 1990. Ia bahkan menyamakan sikap badung Dilan dengan suaminya Dwi Sasono saat SMA dulu."Cuma enggak sedemonstratif Dilan," kata Widi.Sebelum Dilan, pasangan Rangga dan Cinta mengglorifikasi dunia perfilman bahkan dibuatkan sekuel setelah 14 tahun film perdana tayang. Sebelumnya, beberapa nama pasangan ikonik lain yang sempat menghiasi layar bioskop Indonesia antara lain Galih dan Ratna serta Radit dan Jani.(ELG)