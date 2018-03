14 Film Romantis dengan Akhir Bahagia (bagian 1)

Jakarta: Hari Kasih Sayang atau populer dengan istilah Valentine's Day dirayakan sebagai momen terbaik untuk berbagi kasih sayang. Kendati sebenarnya, bentuk kasih sayang terbaik bisa diberikan kapan saja.



Momen perayaan ini rutin diperingati tahunan setiap tanggal 14 Februari. Menyambut hari berbagi kasih sayang, berikut daftar film romantis dengan akhir cerita bahagia rekomendasi Medcom.id.

Film yang diperankan Jim Carrey dan Kate Winslet ini mengusung tak hanya drama romantis, tetapi tentu menyelipkan bumbu komedi dalam alur ceritanya.Eternal Sunshine of the Spotless Mind berkisah tentang sepasang kekasih Joel Barish (Jim Carrey) dan Kate Winslet (Clementine Kruczynski) yang menghapus ingatan masing-masing dan mencoba untuk kembali berpacaran.Menariknya, ada unsur science-fiction yang diselipkan dalam konflik cerita, di mana Clementine benar-benar menghilangkan ingatannya soal hubungannya dengan Joel.Berpisah tapi masih terikat, pada akhirnya Joel dan Clementine kembali memulai hubungan mereka dari awal setelah melalui rangkaian momen 'hapus-ingatan'.Film Beastly merupakan visualisasi novel Beastly karya Alex Finn terbitan 2007. Kendati menyadur dari buku, cerita Beastly mengadaptasi konflik benang merah dari kisah Beauty and the Beast, Si Cantik dan Si Buruk Rupa. Bedanya, latar cerita film Beastly mengambil kehidupan Kota New York.Kyle Kingston (Alex Pettyfer) adalah bintang sekolah berparas tampan dengan sikap arogan dan tinggi hati. Berperawakan angkuh dan manja Kyle tak jarang membuat teman-teman yang lain merasa terintimidasi. Diam-diam perbuatan Kyle diperhatikan sosok penyihir yang menyelinap di sekolahnya.Kyle kemudian dikutuk menjadi sosok mengerikan dan diberi waktu satu tahun untuk bisa menemukan cinta sejati atau orang yang benar-benar mencintainya dengan penampilan mengerikan tersebut. Jika Kyle tidak menemukan orang yang dengan tulus mencintainya, Kyle akan selamanya menjadi soosk monster.Pada momen yang sama, Linda Taylor (Vanessa Hudgens) gadis ceria dan sederhana sekaligus salah satu murid di sekolah Kyle yang saat itu membutuhkan uang untuk mengatasi konflik keluarganya, bekerja di apartemen tempat Kyle bersembunyi. Karena merasa malu dan tidak ingin ketahuan, Kyle kemudian berganti nama menjadi Hunter.Linda yang setiap hari berkunjung ke rumah Hunter menunjukkan kepolosannya dan membuat Hunter penasaran. Hunter kemudian menggunakan momen ini untuk mendapatkan cinta dari Linda dengan selalu memberikan kejutan manis untuknya. Berhasil mendapatkan cinta Linda, Hunter justru dihadapkan pada konflik batin antara keinginan untuk segera kembali pada wujud aslinya atau benar-benar jatuh hati pada Linda.Si Cantik dan si Buruk Rupa menjadi film romantis yang tak lekang oleh waktu. Beauty and the Beast awalnya merupakan film romantis fantasi asal Prancis arahan penyair sekaligus filmmaker Jean Cocteau rilisan tahun 1946 dengan judul asli La Belle et la Bête.Sejak rilisan perdana tersebut, Beauty and the Beast dikembangkan dan kembali diluncurkan pada 1991 berupa film animasi lewat arahan sutradara Gary Trousdale dan Kirk Wise di bawah rumah produksi Walt Disney Feature Animation. Film ini lebih melejit dan populer ketimbang film terdahulunya, dikemas untuk dapat dinikmati semua usia.Alkisah si Buruk Rupa berdiam lama di istana lantaran terkena kutukan panjang yang membuatnya tampak seperti monster. Pertemuan Belle dan si Buruk Rupa berawal ketika ayah Belle terperangkap dan masuk ke dalam istana. Untuk menebus pembebasan ayahnya, Belle dengan keberanian tinggi masuk ke dalam istana membebaskan ayahnya. Belle pun terperangkap, sementara sang ayah berhasil bebas. Cinta di antara Belle dan si Buruk Rupa tumbuh seiring berjalannya waktu.Popularitas cerita ini kembali diangkat ke layar lebar pada 2017 dalam format live-action mendapuk aktris Emma Watson dan Dan Stevens beraduakting sebagai Belle dan si Buruk Rupa. Film ini menjadi salah satu yang dinantik-nantikan hingga menjadi film box office di tahun 2017.Seperti judulnya, Drama komedi romantis ini mengangkat cerita tentang sepasang kekasih yang sudah ditakdirkan untuk berjodoh. Hal ini terjadi pada Jonathan Trager (John Cusack) dan Sara Thomas (Kate Beckinsale).Pertemuan mereka diawali saat bersama-sama dalam sebuah pusat perbelanjaan. Keduanya sama-sama mengincar sepasang sapu tangan hitam. Namun, ketika sampai di kasir barang tersebut hanya tersisa sepasang.Meski berebut, mereka akhirnya melupakan sepasang sarung tangan tersebut dan menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe bernama Serendipity.George (Freddie Highmore) merupakan murid dengan jiwa seni yang tinggi sekaligus memiliki sikap anti-sosial. Ia tidak memiliki kepedulian terhadap sekelilingnya dan beranggapan bahwa manusia pada akhirnya mati sendirian.Sikap acuh George kemudian berubah ketika ia menyelamatkan teman sekelasnya Sally (Emma Roberts) saat merokok di atas gedung. Sejak saat itu, George memiliki alasan untuk pergi ke sekolah selain menggambar di setiap mata pelajaran.Hubungan keduanya pun semakin dekat, sampai ketika Sally meminta George untuk tidur dengannya, tetapi tak mendapat respons dari George. Sally pun merasa George adalah sahabat sejatinya. Sally kemudian mencari pria lain, Dustin (Michael Angarano) untuk berkencan.Pada menit terakhir, Sally yang seharusnya berwisata ke Eropa bersama Dustin memutuskan untuk tinggal dan mengetahui George membuatkan lukisan wajah untuknya.Love, Rosie berkisah tentang cinta sepasang sahabat Rosie Dunne (Lily Collins) dan Alex Stewart (Sam Caflin) yang bertetangga sejak kecil. Pada usia ke-18, Alex menyadari ia memiliki perasaan terhadap sahabat kecilnya tersebut dan menciumnya tepat di pesat hari ulang tahun Rosie.Rosie yang saat itu tengah mabuk mengatakan ia berharap kejadian tersebut tak pernah terjadi. Alex pun mengira Rosie menganggap hubungan mereka hanyalah sebatas pertemenan biasa.Pada sebuah pesta dansa, Rosie diajak berdansa oleh teman lelaki yang saat itu tengah populer, Greg. Namun, ia sebenarnya berharap pria tersebut adalah Alex. Rosie saat itu belum berani untuk mengajak Alex karena ia tahu Alex sedang mengincar Bethany.Setelah malam pesta dansa, Rosie dan Greg melakukan sebuah kecerobohan usai berhubungan. Diceritakan Rosie pun menikah dengan Greg dan memiliki seorang anak perempuan bernama Katie. Sementara Alex, saat itu putus dari Bethany dan berpacaran dengan perempuan lain.Di akhir cerita, Rosie akhirnya kembali jatuh ke pelukan Alex dan menyesali kata-kata penolakan yang tak sengaja diucapkan saat Alex menyatakan cintanya.Love, Rosie menyadur dari karya novelis asal Irlandia, Cecelia Ahern berjudul Where Rainbows End rilisan 2004.Fokus cerita Stuck in Love terletak pada hubungan dalam keluarga novelis sukses Bill Borgens (Greg Kinnear), yang telah bercerai dari istrinya Erica (Jennifer Connelly) tetapi masih memendam rasa. Hampir setiap malam, Bill mengintip dari luar jendela ke arah rumah Erica dan pasangannya Glen (Patrick Schwarzenegger).Kekesalan Bill yang setiap hari melihat Erica dan Glen bercumbu dilampiaskan pada Tricia, tetangga Bill. Hubungan mereka tak digambarkan memiliki konflik dan hanya karena sebab saling membutuhkan, bukan ketertarikan. Tricia bahkan membantu Bill mencari teman kencan yang sesuai dengannya.Selain sang ayah, Samantha Borgens (Lily Collins) anak sulung perempuan mereka juga memiliki konflik khusus dengan ibunya. Satu-satunya pihak yang masih berada di tengah kekacauan keluarga tersebut adalah si bungsu Rusty Borgens (Nat Wolff).Kedua anak Bill dan Erica diceritakan begitu terobsesi menjadi seorang penulis sukses seperti ayahnya. Mereka pun sebanyak-banyaknya mencari pengalaman nyata untuk mendapatkan inspirasi menulis.Film ini dikemas menarik dengan bumbu komedi dan konflik di dalamnya. Kendati keluarga ini terpecah, mereka pada akhirnya mencari rumah ternyaman di bawah satu atap.(ELG)