Frances McDormand dan Gary Oldman, Pemeran Terbaik Golden Globe 2018

California: Frances McDormand mendapat trofi Aktris Film Drama Terbaik, sementara Gary Oldman mendapat trofi Aktor Film Drama Terbaik dalam ajang Golden Globe 2018 yang digelar di California, AS, pada Minggu, 7 Januari 2018 waktu setempat.



McDormand mendapat anugerah itu melalui film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sedangkan Oldman melalui film Darkest Hour.

Kedua pemeran itu berhasil menyingkirkan nama-nama top di industri film. Oldman, melibas empat nama lain, yaitu Tom Hanks (The Post), Denzel Washington (Roman J Israel, Esq), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread) dan Timothée Chalamet (Call Me By Your Name).Sementara itu, McDormand berhasil menyingkirkan Jessica Chastain (Molly’s Game), Michelle Williams (All The Money In The World), Meryl Streep (The Post) dan Sally Hawkins (The Shape of Water).Kemenangan McDormand melengkapi kemenangan Three Billboards dalam kategori Film Drama Terbaik.(DEV)