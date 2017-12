Ridley Scott Merasa Terlalu 'Berbahaya' untuk Sutradarai Film Star Wars

Jakarta: Sir Ridley Scott merupakan orang di balik film-film klasik ilmiah seperti Alien, Blade Runner, dan The Mars. Tapi jangan harap sutradara berusia 80 tahun tersebut mau membuat Unkar Plutt: A Star Wars Story atau film-film lainnya yang bertemakan galaksi-galaksi lainnya.



Namun, pengalamannya yang sangat luas pada pembuatan film-film fiksi ilmiah yang menurut Sir Ridley Scott benar-benar membuatnya tidak cocok dengan film dari Lucasfilm. Pasalnya, menurut Scott, para eksekutifnya cenderung terlalu mengontrol proses kreatif atas semua film mereka.

"Aku terlalu berbahaya untuk film ini (Star Wars). Aku tahu apa yang aku lakukan, aku pikir mereka suka memegang kendali, dan aku suka mengendalikan diri sendiri," kata Scott kepada Vulture."Ketika Anda mendapatkan seorang pria yang biasa menyelesaikan film berbiaya rendah dan Anda tiba-tiba memberikannya USD180 juta, itu sangat tidak masuk akal. Ini sangat bodoh, Anda tahu berapa biaya syuting ulangnya? Anda bisa membayarku untuk biaya yang cukup besar, tapi aku bisa bekerja secara profesional dan tepat waktu menyelesaikan filmnya.""Di sinilah pengalaman itu penting, sesederhana itu! Seseorang yang berpengalaman akan mengetahui apa yang mereka lakukan. Orang yang berpengalaman akan memulainya dengan biaya yang rendah terlebih dahulu, mungkin USD20 juta, kemudian USD80 juta. Tapi jangan tiba-tiba USD160 juta." paparnya.Sir Ridley Scott merupakan sutradara yang sangat berpengalaman. Sehingga dia cukup berani ketika dalam film All The Money in the World mengeluarkan aktor seperti Kevin Spacey dari film tersebut.(ELG)