Film Laga Buffalo Boys Kenalkan Sejumlah Pemain

Jakarta: Screenplay Films telah mengenalkan sejumlah pemain dan tokoh dalam film laga koboi Buffalo Boys yang dibintangi Pevita Pearce, Ario Bayu, dan Yoshi Sudarso. Lewat akun media sosial khusus film ini, foto-foto penampilan para pemain dibagikan dalam beberapa hari terakhir.



Pevita berperan sebagai pemanah bernama Kiona, Ario sebagai koboi bernama Jamar, dan Yoshi juga sebagai koboi bernama Suwo. Selain mereka bertiga, ada Happy Salma, El Manik, Mikha Tambayong, Alex Abbad, Hannah Al Rashid, Donny Alamsyah, dan Tio Pakusadewo.

Laman IMDB membeberkan sejumlah pemain lain, yaitu Conan Stevens, Sunny Pang, Zack Lee, Reinout Bussemaker, Cullet Eric, dan Donny Damara.Sinopsis resmi belum dirilis. Namun dalam keterangan salah satu foto Instagram, @buffaloboys.movie menyebut film ini mengambil latar Jawa Tengah abad ke-19.Jika merujuk ke poster konsepnya, film ini tak hanya punya tokoh koboi, tetapi juga ninja, pemanah, serta pendekar dan penjahat dari Jawa. Secara visual ini tampak seperti western, tetapi dengan latar Jawa era kerajaan.Film ini digarap oleh sutradara Mike Wiluan, yang sekaligus menulis naskah bersama Raymond Lee. Sebelumnya, Mike lebih aktif sebagai produser. Film-film yang turut dia produksi antara lain Macabre (2009), Headshot (2016), dan Beyond Skyline (2017).Buffalo Boys diproduksi oleh Infinite Frameworks dan Zhao Wei Films. Screenplay menjadi distributor untuk kawasan Indonesia. Eric Khoo menjadi produser bersama Natalya Pavchinskaya, Fong Cheng Tan, Freddie Yeo, dan Junxiang Huang. Eric Khoo adalah sineas asal Singapura yang dikenal lewat film seperti Be with Me (2005) dan Tatsumi (2011).Buffalo Boys dijadwalkan rilis di bioskop pada pertengahan 2018. Teaser trailer dijanjikan akan dirilis pada akhir pekan mendatang.(ELG)