Susul The Dark Knight, Black Panther Jadi Film Superhero Tunggal Terlaris

California: Hingga akhir pekan keempat pemutaran, film superhero Black Panther dari Marvel masih berjaya di bioskop domestik AS dan Kanada. Pemasukan kotor dalam lingkup domestik mencapai kisaran USD562 juta atau Rp7,73 triliun dan dalam lingkup internasional telah melebihi USD516,6 juta atau Rp7,11 triliun.



Capaian ini menyusul film superhero The Dark Knight (2008) dari Warner Bros dan menggantikan posisinya sebagai film superhero tunggal terlaris sepanjang masa. Pendapatan kotor The Dark Knight berada di angka akhir USD534,8 juta (domestik) serta USD469,7 juta (internasional).

Dibanding 18 film lain dalam waralaba Marvel Cinematic Universe, Black Panther berada di posisi dua. Rekor terlaris masih dipegang Marvel's The Avengers (2012) dengan pemasukan kotor USD623,3 juta (domestik) dan USD895,4 juta (internasional).Satu film fantasi terbaru, A Wrinkle in Time (Disney), juga mendapat pemasukan besar di bawah Black Panther. Pada akhir pekan pertama rilis bioskop, pendapatan kotor film ini mencapai USD33,3 juta atau Rp458,6 miliar. A Wrinkle in Time adalah film dengan dana produksi besar pertama yang digarap oleh sutradara Afrika-Amerika, yaitu Ava DuVernay.Bisa dibilang, akhir pekan ini di AS dan Kanada adalah milik film-film garapan sutradara Afrika-Amerika.Sejumlah film barat lain yang dirilis di bioskop secara luas antara lain Red Sparrow (Fox), Game Night (Warner Bros), Peter Rabbit (Sony), Death Wish (MGM), The Hurricane Heist (Entertainment Studios), Annihilation (Paramount), Jumanji: Welcome to the Jungle (Sony), dan Gringo (STX).(DEV)