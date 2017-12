Karakter Gwen Stacy akan Muncul di Sekuel Spider-Man: Homecoming?

Jakarta: Sebuah rekaman audisi yang bocor mengindikasikan bahwa karakter Gwen Stacy akan muncul dalam film sekuel Spider-Man: Homecoming produksi Marvel. Gwen merupakan salah satu karakter penting dalam kisah Spider-Man versi komik.

Karakter ini telah muncul dalam dua seri film Spider-Man sebelumnya, baik versi Sam Raimi maupun versi Marc Webb. Aktor yang memerankan adalah Bryce Dallas Howard dan Emma Stone.

Sementara untuk film Spider-Man versi ketiga dari Marvel Studios, Gwen belum muncul di seri pertama, Homecoming, garapan sutradara Jon Watts. Pihak Marvel pernah menyebut rencana mereka untuk membuat dua sekuel Homecoming.

Omega Underground mendapat bocoran rekaman audisi yang digunakan untuk proyek sekuel tersebut. Rekaman menampilkan aktris Prancis sedang melakukan audisi untuk peran Gwen Stacy dalam dua adegan.

Menurut versi komik, Gwen adalah perempuan kelahiran AS dengan mata biru dan rambut pirang. Namun jika rekaman tersebut menunjukkan indikasi yang tepat, sepertinya Marvel memang hendak mengubah ciri-ciri rasial beberapa karakter.

Dalam Homecoming misalnya. Tokoh MJ atau Michelle Jones diperankan oleh Zendaya Coleman, yang mana punya garis keturunan Afrika dan Eropa. Dalam trilogi Spider-Man pertama, MJ adalah Mary Jane dan diperankan Kirsten Dunst yang berdarah Jerman dan Swedia.

Tokoh Ned Leeds, yang berambut pirang dan bermata biru menurut versi komik, muncul dengan penampilan berbeda dalam Homecoming. Tokoh ini diperankan Jacob Batalon, aktor AS yang lahir di Hawai dari keluarga berdarah Filipina.

Isu whitewashing, atau pemilihan aktor berkulit putih untuk memerankan tokoh non-kulit putih di industri film AS, kembali jadi pembicaraan hangat dalam beberapa tahun terakhir. Proyek film, yang mendapat kritik atas praktik semacam ini, antara lain Ghost in the Shell dan Death Note.

Sebelum rilis, proyek Spider-Man: Homecoming sempat digosipkan melakukan tindakan serupa. Namun, rumor ini segera terbantahkan begitu film dirilis. Film ini menampilkan sejumlah aktor lintas etnis.

Sekuel Spider-Man Homecoming dikabarkan akan mulai tahap syuting pada pertengahan 2018 untuk dirilis tahun berikutnya.

(DEV)