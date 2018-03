Trailer Terbang Menembus Langit Tampilkan Duet Akting Dion Wiyoko dan Laura Basuki

Jakarta: Demi Istri Production telah merilis trailer terbaru untuk film drama Terbang Menembus Langit garapan Fajar Nugros. Tayangan dua menit ini menampilkan sejumlah momen pasang surut yang dihadapi pasangan protagonis, yang diperankan Dion Wiyoko dan Laura Basuki.



Dion berperan sebagai Onggy, pemuda Tarakan, Kalimantan Timur dari keluarga keturunan Tionghoa miskin, yang punya mimpi untuk sukses dalam membangun bisnis dari nol. Laura berperan sebagai Candra, gadis keturunan Tionghoa yang menikah dengan Onggy.

Dalam trailer, tampak Candra dan Onggy sama-sama bekerja sebagai buruh pabrik benang sebelum keduanya bertemu. Setelah menjalani hidup pernikahan, Onggy berhenti dari kantor untuk memulai bisnis sendiri.Mereka mengalami sejumlah masalah. Mulai dari kegagalan Onggy, tekanan ekonomi, serta hambatan terkait status mereka sebagai keturunan Tionghoa. Namun trailer ini menjanjikan kisahnya akan berakhir gembira.Pada latar suara, mengalun lagu soundtrack asli berjudul Terbang yang dinyanyikan oleh Once Mekel. Dalam keterangan tertulis, produser Susanti Dewi menyebut dia menemukan 'ruh' lagu tema yang pas dengan film setelah bertemu dengan Once"Lagu tema adalah ruh dari sebuah film, jadi saya harus terus mencari. Saya baru menemukan ruhnya ketika saya bertemu dengan Once. Lirik lagu Terbang yang dibawakan oleh suara khas Once benar-benar membuat saya terbawa pada drama pahit-manis kehidupan Onggy," kata Susanti, yang juga istri sutradara Fajar Nugros.Selain Dion dan Laura, aktor lain yang terlibat adalah Chew Kin Wah, Baim Wong, Melisa Karim, Aline Adita, Dinda Hauw, Marcel Darwin, Dayu Wijanto, Delon Thamrin, Indra Jegel, Mamat Alkatiri, dan Erick Estrada.Terbang Menembus Langit dijadwalkan rilis bioskop pada Kamis 19 April 2018.(DEV)