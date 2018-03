Pria Brooklyn Lamar Kekasih saat Pemutaran Film Black Panther

New York: Pemutaran film Black Panther di bioskop Alamo Drafthouse Brooklyn pada Kamis malam lalu berkembang menjadi momen romantis. Seorang pria dalam kostum Black Panther melamar sang kekasih di depan layar sesaat sebelum film mulai diputar.



Dilansir dari Yahoo! LIfestyle, malam itu bioskop dipenuhi para penggemar film superhero yang ingin menonton Black Panther pada akhir pekan pertama pemutaran. Sebagian mengenakan atribut Afrika-Wakanda seperti diceritakan dalam film.

Wow I'm at @alamodrafthouse in #Brooklyn and dude just proposed to his girl, just wow only #InWakanda #WakandaForever — Seven, the Tenth Man (@7Akil) February 16, 2018

So this couple just got engaged in my #BlackPanther viewing!



We still had to get our popped corn in order tho... ???? pic.twitter.com/79coV63xpi — PRE-KARDASHIAN KANYE (@CushKobain) February 16, 2018

Proposal at 10:15 Black Panther showing at Alamo Drafthouse in Brooklyn, man dressed up as Black Panther proposed to his fiancé (she said yes) who he knew would be here with her girlfriends. He didn't have tickets so left shortly after. #BlackPantherSoLit — Rob Pratt (@Rob_Pratt) February 16, 2018

Beberapa menit sebelum film mulai, seorang pria dalam kostum serba hitam masuk ke dalam bioskop. Dia menemukan sang kekasih dan melamarnya. Saat itu sang wanita menonton Black Panther bersama teman-temannya.Lamaran diterima. Sejumlah penonton lain merekam momen dan membagikan ke media sosial."Atmosfer di seluruh ruangan dipenuhi cinta dan kebanggaan kaum kulit hitam, mulai dari lobi hingga bioskop, dipenuhi peluk, senyum, rambut asli, dan dashiki (pakaian khas Afrika Barat)," kata Akil Kamau kepada Yahoo! Lifestyle."Lalu saudaraku perempuan di sebelah kiri bilang, 'Astaga dia melamar!'. Aku melihat ke arah kiri dan melihat pria ini dan gadisnya berdiri, dan ponsel mulai menjepret dan merekam. Orang-orang berseru 'awwww' dan ruangan dipenuhi kegembiraan. Lalu ada yang bilang, 'dia bilang iya!' dan setiap orang mulai bertepuk tangan dan mengambil gambar lagi," lanjut Akil.Menurut saksi mata lain, pria ini sebenarnya tidak hendak menonton karena tidak punya tiket. Dia tahu pacarnya akan ke bioskop ini untuk menonton film bersama teman-temannya. Setelah lamaran diterima, sang pria meninggalkan bioskop tersebut.Black Panther adalah film ke-18 dalam waralaba Marvel Cinematic Universe dan sekaligus film pertama dengan hampir semua tokoh berkulit hitam. Film ini digarap penulis-sutradara Ryan Coogler bersama penulis Joe Robert Cole, berdasarkan buku komik karya Jack Kirby. Sejumlah aktor yang terlibat antara lain Chadwick Boseman, Michael Jordan, Lupita Nyong'o, dan Danai Gurira serta Letitia Wright.Black Panther telah diputar di bioskop Indonesia sejak Rabu 14 Februari 2018.(DEV)