Serial The Walking Dead dan Fear the Walking Dead Akan Berkolaborasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Keluarga The Walking Dead akan bertambah. Pada Sabtu (7/10/2/2017) di acara New York Comic Con, Robert Kirkman selaku pencipta The Walking Dead mengumumkan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar, tepatnya semenjak kemunculan Fear The Walking Dead. Ya, kedua serial tersebut akan bergabung.



Sebelumnya, Kirkman tak mau memberikan kejelasan soal penggabungan kedua serial tersebut. Namun, tampaknya ia berubah pikiran.

"Akhirnya kita bisa bersatu (dengan Fear the Walking Dead) dimana kita bermain bersama."Menurut Kirkman, satu karakter akan muncul di kedua serial tersebut. Ia membuat para fans berspekulasi akan seperti apa penggabungan keduanya nanti.Kirkman tidak memberikan rincian yang lebih lengkap lagi mengenai proyek tersebut. Entertainment Weekly mengatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai kemungkinan tahun depan.Setelah seaseon 7 dari Walking Dead yang mendapat apresiasi yang kurang bagus, Kirkman mengatakan akan membuat evaluasi dan mengedepankan keinginan penggemar.Tidak hanya akan melakukan kolaborasi, pada musim ke-8, produser Walking Dead mengaku akan membuat kejutan untuk penggemar.(DEV)