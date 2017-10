Perolehan Penonton Film Indonesia Akhir Pekan Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Film Jomblo (Falcon & Dapur), Ruqyah: The Exorcism (MD), serta Merah Putih Memanggil (TB Silalahi) telah diputar di bioskop sejak Kamis (5/10/2017) pekan lalu. Dalam empat hari pertama penayangan hingga, ketiga film ini telah mencapai angka penonton, berturut-turut, 199 ribu, 170 ribu, dan 83 ribu orang.



Data FilmIndonesia.or.id mencatat ketiga film masih bertahan di bioskop dan berbagi layar dengan empat film Indonesia lain hingga Senin (9/10/2017). Jomblo masih tayang di 170 layar, Ruqyah 167 layar, dan MPM 124 layar.

Pengabdi Setan (Rapi & CJE), salah satu film dari akhir September, masih mendominasi bioskop dengan total 376 layar, dari pekan sebelumnya 427 layar. Jumlah penonton telah naik ke angka 1,7 juta orang dan untuk sementara menempatkan film ini ke posisi empat film terlaris 2017.Film dari pekan yang sama, My Stupid Boyfriend (Go Pictures) masih bertahan di delapan layar di Sumatera dan Sulawesi. Pekan lalu film ini telah mencapai angka penonton 27 ribu orang. Sementara Suhu Beku (Arman Dewarti) telah turun layar dan berhenti di angka 3.844 penonton.Dua film lain yang masih beredar adalah Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss! Part 2 (Falcon) dan Gerbang Neraka (Legacy), yang masing-masing diputar di satu hingga dua layar. Jangkrik Boss! Part 2 untuk sementara menjadi film terlaris 2017 dengan perolehan 4 juta penonton.Sementara Gerbang Neraka tidak berhasil menembus angka penonton 565 ribu, posisi terendah 15 film terlaris 2017 yang kini ditempati oleh film The Guys (Soraya Intercine). Pekan lalu, film ini mencapai angka penonton 173 ribu orang.Tiga film Indonesia lain menanti tayang akhir pekan ini, Kamis 12 Oktober 2017. Ada drama horor 13+ Mereka Yang Tak Terlihat garapan Billy Christian (Skylar Pictures), drama horor 13+ Hantu Sei Ladi garapan Ibonk Hermawan (Hang Sinema Langit), serta drama roman One Fine garapan Asep Kusdinar (Screenplay).Berikut data sementara 15 film Indonesia terlaris 2107, dilansir dari FilmIndonesia.or.id.1. Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2 (4.083.190)2. Danur: I Can See Ghosts (2.736.157)3. Jailangkung (2.550.271)4. Pengabdi Setan (1.719.555)5. Surga Yang Tak Dirindukan 2 (1.637.472)6. The Doll 2 (1.226.864)7. Sweet 20 (1.044.045)8. Critical Eleven (881.530)9. London Love Story 2 (862.874)10. Insya Allah Sah (833.010)11. Surat Kecil untuk Tuhan (715.159)12. Dear Nathan (700.165)13. Promise (655.805)14. Stip & Pensil (572.409)15. The Guys (565.100)(DEV)