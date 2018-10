The Origin of Santet Unggul di Box Office Sepekan Pertama

Jakarta: Film horor supranatural baru The Origin of Santet dari Skylar Films unggul di bioskop domestik pada akhir pekan pertama tayang. Selama empat hari terakhir hingga Minggu, angka penjualan tiketnya bersaing tipis dengan Arwah Tumbal Nyai dari RA Pictures.



Menurut data Katalog Film Indonesia, Santet mencapai angka penjualan 102 ribu tiket selama akhir pekan pertama (4-7 Oktober 2018). Dengan asumsi satu tiket rata-rata Rp37 ribu, pendapatan kotor filmnya setara Rp3,78 miliar.

Satu film baru lain, Liam dan Laila (Mahakarya Pictures) meraup angka penjualan tiket 23 ribu lembar atau setara Rp864 juta. Hingga Senin, 8 Oktober, kedua film ini masih beredar di 138 layar dan 58 layar.Sementara itu, Arwah Tumbal Nyai menambah angka penjualan 118 ribu tiket selama sepekan terakhir (1-7 Oktober 2018). Dengan tambahan itu, penjualan tiket selama 11 hari menjadi 250 ribu atau setara Rp9,27 miliar.Dalam periode sama dengan Arwah Tumbal Nyai, Aruna dan Lidahnya (Palari Films) menambah angka penjualan 50-an ribu tiket. Total penjualan tiket selama 11 hari adalah 130 ribu atau setara Rp4,82 miliar.Something in Between (Screenplay & Legacy) tidak beda jauh dengan Aruna dan Lidahnya selama sepekan terakhir. Total tiket terjual adalah 158 ribu lembar atau setara Rp5,84 miliar.Sakral (Dee Company), yang telah dirilis tiga pekan lalu, masih bisa menambah angka penjualan tiket sekitar 50 ribu lembar. Total penjualan selama 18 hari tayang adalah 300 ribu atau setara Rp11,1 miliar.Belok Kanan Barcelona (Starvision Plus) juga telah melewati hari tayang ke-18 dan mencapai angka penjualan tiket 161 ribu lembar atau setara Rp5,9 miliar. Baco Becce (Herman Heizer dan Rere Art2tonic) mencapai 82 ribu tiket atau setara Rp3 miliar selama 18 hari tayang. Kedua film ini siap pamit dari bioskop.Wiro Sableng (Lifelike Pictures), Gila Lu Ndro (Falcon Pictures), dan Bisikan Iblis (MD Pictures) telah resmi turun layar sejak akhir pekan lalu. Angka tiket untuk Wiro Sableng mencapai lebih dari 1,5 juta tiket, membuat film ini menjadi film domestik terlaris kelima untuk 2018.Berikut daftar sementara 15 film terlaris 2018, berdasarkan data Katalog Film Indonesia pada 8 Oktober.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.672)3. Si Doel The Movie (1.757.653)4. #Teman tapi Menikah (1.655.829)5. Wiro Sableng (1.545.800)6. Jailangkung 2 (1.498.635)7. Sabrina (1.337.510)8. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)9. Sebelum Iblis Menjemput (1.122.187)10. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)11. Yowis Ben (935.622)12. Rasuk (900.019)13. Target (823.525)14. Sajen (792.892)15. 22 Menit (786.242)(ELG)