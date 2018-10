Novel Rentang Kisah Karya Gita Savitri Diadaptasi ke Film

Jakarta: Rumah produksi Falcon Pictures kembali membuat film yang diadaptasi dari novel. Kali ini mereka berencana mengangkat novel Rentang Kisah karya Gita Savitri ke dalam film.



Sebelumnya Falcon terlebih dulu mengumumkan membuat dua film adaptasi yakni, Sin dan Invalidite. Sama dengan dua novel tadi, Rentang Kisah juga memiliki pembaca cukup banyak. Novel Rentang Kisah disebut sudah terjual lebih dari 100 ribu eksemplar.

Mengetahui novelnya menarik minat rumah produksi film sempat membuat Gita Savitri kaget. "Tidak pernah bermimpi untuk menulis buku terus diterbitkan sama Gagas Media, sudah gitu dibikin film sama Falcon Pictures. Tapi ini adalah kenyataan, Rentang Kisah akan ada filmnya," kata Gita Savitri dalam keterangan tertulisnya.Rentang Kisah bercerita tentang pengalaman Gita selama kuliah di Jerman. Wanita yang juga dikenal sebagai Youtuber itu menuangkan sejumlah permasalahan personal selama hidup di Jerman ke dalam buku itu."Selain ceritanya yang menarik Rentang Kisah merupakan novel best seller yang sudah laku lebih dari 100 ribu eksemplar dan sudah dicetak ulang sebanyak sembilan kali. Tentunya ini sebuah prestasi yang luar biasa untuk novel ini," kata Produser Falcon Pictures, Frederica.Belum ada keterangan lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam produksi film dan para pemerannya. Termasuk juga apakah Gita akan terlibat langsung dalam film ini atau tidak.(ELG)