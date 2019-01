Sandra Bullock akan Produksi Film Adaptasi Komik Reborn

California: Reborn, komik sci-fi fantasi dari Millarworld, akan diangkat ke film versi live-action dan menjadi bagian dari waralaba adaptasi komik terbaru untuk Netflix. Sandra Bullock menjadi salah satu produser dan mungkin akan membintangi.



Reborn adalah komik berseri karya Mark Millar dan Greg Capullo terbitan 2016-2017. Komik berkisah tentang Bonnie Black, perempuan 80 tahun yang meninggal di Manhattan dan menemukan dirinya terbangun di suatu alam baka, di mana terjadi perang abadi baik lawan jahat.

Di sana, perempuan ini bertemu sejumlah kawan lama dan orang tercinta, kecuali suaminya yang meninggal sebelum dia. Bersenjatakan pedang, bersama mendiang sang ayah, dia melintasi tanah perang demi mencari mendiang suaminya.Menurut laporan Deadline, Reborn akan menjadi film pertama Netflix untuk waralaba superhero yang diadaptasi dari komik-komik Millarworld. Chris McKay, yang sebelumnya mengerjakan The Lego Batman Movie, akan menjadi sutradara.Naskahnya sedang dikembangkan. Selain menjadi salah satu produser, Sandra sangat mungkin menjadi kandidat audisi sebagai pemeran utama.Millarworld adalah perusahaan kreator komik yang aktif sejak 2004 dan diakuisisi Netflix sejak 2017. Perusahaan ini punya portfolio dua lusin seri komik. Tiga seri di antaranya pernah diadaptasi menjadi film cerita, yaitu Wanted, Kick-Ass, dan Kingsman: The Secret Service.Setelah membeli Millarworld, Netflix berencana membuat waralaba film dan serial televisi berdasarkan komik-komik studio ini. Proyek lain yang telah disiapkan adalah American Jesus, Jupiter's Legacy, Huck, Empress, Prodigy, dan Sharkey the Bounty Hunter.Genre adaptasi komik semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Marvel Studios dan Walt Disney sukses dengan Marvel Cinematic Universe. Pada 2018, lima dari 10 film terlaris Amerika adalah adaptasi komik superhero.(ELG)