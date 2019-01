Komik Karya Hayao Miyazaki Diadaptasi ke Teater Klasik

Tokyo: Nausicaa of the Valley of the Wind, komik berseri dari animator Hayao Miyazaki yang menjadi cikal bakal film animasi berjudul sama, akan diadaptasi ke panggung kabuki pada akhir tahun depan. Kabuki adalah pertunjukan klasik Jepang yang menggabungkan drama dan tari.



Menurut laporan media lokal Jepang, seperti dikutip Screen Rant, proyek kabuki adaptasi ini akan dipimpin sosok bernama alias G2. Sebelumnya, G2 telah mengadaptasi sejumlah kisah populer Jepang ke panggung, seperti Resident Evil dan Naruto.

Kisah Nausicaa awalnya dibuat oleh Hayao sebagai manga atau komik seri pada 1982. Namun sebelum seri komik selesai, Hayao mengadaptasi dan melanjutkan kisah itu ke film animasi bersama produser Isao Takahata, yang kelak menjadi rekan pendiri Studio Ghibli. Komiknya dilanjutkan setelah film dirilis perdana di Jepang pada 11 Maret 1984Kisahnya mengambil latar dunia masa depan pasca-kiamat. Nausicaa, putri muda dari kerajaan kecil Lembah Angin, berjuang untuk menghentikan perang dari dua negeri yang rentan menghancurkan dunia. Nausicaa juga berusaha memahami serangga mutan raksasa di hutan agar mereka dan manusia bisa hidup berdampingan.Proyek kabuki ini melibatkan penulis naskah Keiko Niwa, yang sebelumnya ikut mengerjakan film animasi produksi Ghibli, seperti The Secret World of Arrietty dan When Marnie Was There. Pertunjukan kabuki akan digelar di Teater Shinbashi Enbujo pada Desember 2019.Pertunjukan akan menjadi kali pertama kisah lengkap Nausicaa diangkat ke medium lain. Pasalnya, film animasi hanya merangkum kisah dari dua jilid komik garapan Hayao. Setelah film rilis, Hayao mengerjakan lima jild lagi.Sementara itu, setelah kembali dari masa pensiun, Hayao kini sedang sibuk mengerjakan film animasi panjang ke-12 berjudul How Do You Live?.(ASA)