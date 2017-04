Kisah Hidup Pendiri Majalah Playboy Akan Dibuat Film Biopik

Film yang mengangkat kisah Hillary Clinton segera dibuat. Film yang dibuat secara independen itu diberi judul When I'm a Moth.…

Film The Matrix dikabarkan akan dibuat ulang. Menurut The Hollywood Reporter, rumah produksi Warner Bros sedang dalam tahap aw…

Universal Pictures dan Plumhouse Production mengumumkan tanggal rilis untuk seri keempat film The Purge.

Matt Reeves "dibidik" untuk menyutradarai The Batman. Screenwriter berusia 50 tahun, yang juga mengarahkan Cloverfield d…

Pertunjukkan teater yang diadaptasi dari novel JK Rowling, Harry Potter and The Cursed Child (HPCC) meraih sembilan piala di ajang…