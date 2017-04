Fox Umumkan Tanggal Rilis Deadpool 2 dan X-Men: New Mutants

Metrotvnews.com, Jakarta: Seiring pengumuman X-Men: Dark Phoenix, rumah produksi 20th Century Fox mengungkapkan tanggal rilis resmi Deadpool 2 dan spin off X-Men, New Mutants.



Dilansir dari Aceshowbiz, Deadpool 2 akan dirilis pada 1 Juni 2018, sementara New Mutants lebih awal, yakni 13 April 2018.

Deadpool 2 akan keluar seminggu setelah spin off Star Wars, dan seminggu sebelum Ocean's Eight.Ryan Reynolds kembali tampil sebagai bintang utama, Josh Bbrolin sebagai Cable, dan Zazie Beet sebagai Domino. Deadpool 2 disutradarai David Leitch.Sementara, New Mutants yang berfokus pada sekelompok mutan muda di alam semesta X-Men tak banyak bersaing dengan film lain di bulan April.Beberapa bintang yang kabarnya akan berperan di film ini, antara lain Nat Wolff sebagai Canonball, Maisie Williams sebagai Wolfsbane, dan Anya-Taylor Joy sebagai Magik. Josh Boone kabarnya yang akan mengarahkan film ini.(DEV)