Kobe Bryant Sutradarai Siaran Podcast untuk Anak-anak

California: Mantan pebasket profesional Kobe Bean Bryant punya proyek baru untuk menyalurkan kegemaran bercerita dan sekaligus membagi pengalamannya saat kecil. Bersama Granity Studios dan Cadence 13, dia mengerjakan siaran podcast berjudul The Punies bagi anak-anak yang merasa cemas dan takut ketika terlibat dalam aktivitas baru.



Menurut laporan People, serial audio digital ini disutradarai oleh Kobe. Setiap episode berdurasi 15 menit dan berkisah tentang Puny Pete, yang mengikuti beragam aktivitas dengan tantangan dan solusi berbeda-beda bersama teman-teman. Lewat pengalaman Pete, siaran ini hendak menunjukkan banyak pelajaran hidup, termasuk bagaimana menghadapi kegagalan dan bekerja sama.



"Aku ingin memberi para orang tua sesuatu yang bisa mereka dengar ketika berkendara karena kita pasti butuh sesuatu untuk didengarkan. Kita butuh sesuatu yang lucu, sesuatu yang siap dimainkan, tetapi juga ringan dan menyenangkan, serta punya sebuah pesan kepada mereka sebelum mereka terlibat dalam kompetisi," kata Kobe, seperti dikutip People.



Kobe berkaca dari pengalamannya menghadapi rasa takut atas hal baru saat masih anak-anak. Salah satunya, ketika dia masih berusia enam tahun dan harus menghadapi satu murid yang lebih berbakat dalam kelas karate. Dari situ, Kobe belajar menenangkan dirinya dari dalam.



"Aku sangat takut karena dalam benakku, aku bisa melihat diriku benar-benar sudah dipukul. Aku tidak ingin melakukan itu dan imajinasiku sudah sampai, 'Kau akan dipukul mundur, gigimu akan hilang, ini akan jadi mengerikan.' Namun ketika aku bertarung – dan aku kena pukul, situasinya tidak seburuk yang aku bayangkan," ungkap Kobe.



"Apapun yang mampu kita bayangkan akan menjadi jauh lebih buruk dibanding situasi aslinya. Hal paling penting adalah menjaga pikiranmu tetap tenang. Jika kalian memberi imajinasi kalian ruang untuk mengatakan hal-hal negatif, itu akan sangat merugikan," imbuhnya.



The Punies akan dirilis perdana di sejumlah platform streaming, seperti Podcast Apple, Google Play, dan Spotify pada Sabtu, 25 Agustus 2018. Total ada 10 episode yang akan dirilis berkala setiap pekan pada hari Sabtu.



The Punies digarap Kobe bersama Granity Studios dan Cadence 13. Granity Studios adalah studio kreator konten bentukan Kobe setelah dia gantung sepatu dari dunia basket profesional. Bersama Granity, Kobe juga mengerjakan Dear Basketball (2017) yang meraih Piala Oscar sebagai film pendek animasi terbaik.





(ELG)