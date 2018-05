Netflix Garap Film Adaptasi Novel Stephen King, In the Tall Grass

Cannes: Satu lagi karya horor Stephen King akan diadaptasi ke film. In the Tall Grass, novel pendek yang dia tulis bersama anaknya Joe Hill, akan dibuat ke versi film untuk layanan streaming Netflix.



Seperti dilaporkan Deadline, proyek ini dibawa ke Pasar Film Cannes 2018 oleh pihak yang mewakili Stephen dan produser Steve Hoban, Jimmy Miller, serta M Riley. Naskah ditulis Vincenzo Natali, yang juga akan menjadi sutradara. Sebelumnya, Vincenzo dikenal lewat film Cube dan Slice.

Kisah besarnya mengikuti sepasang saudara laki-laki dan perempuan yang mendengar tangis bocah kecilm Mereka pun menuju ke padang rumput luas di Kansas, tetapi segera sadar bahwa tidak ada jalan keluar lagi.James Marsden (serial Westworld) sedang dalam negosiasi untuk menjadi aktor utama. Syuting akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Proyek ini akan menjadi film ketiga Netflix yang diangkat dari karya Stephen. Sebelumnya sudah ada Gerald's Game dan 1922.Stephen telah menulis puluhan novel yang diterbitkan sejak 1974. Banyak dari karya ini yang diadaptasi ke media lain, termasuk film. Selain Gerald's Game dan 1922, film adaptasi novelnya dari 2017 hingga 2019 nanti adalah The Dark Tower, It, Children of the Corn, Pet Sematary, serta It: Chapter Two.(ELG)