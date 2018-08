Sutradara Something in Between Janjikan Film Romansa yang Berbeda

Serpong: Screenplay Productions bekerjasama dengan Legacy Pictures merilis film romansa remaja bertajuk Something in Between. Film ini digarap oleh sutradara Asep Kusdinar, langganan pemimpin proyek film yang berkolaborasi dengan Screenplay Productions.



Dalam film ini, Asep menjanjikan nuansa berbeda lewat kolaborasinya dengan penulis naskah Titien Wattimena dan Novia Faizal.

"Saya dapat partner yang luar biasa sekali. Nama yang sangat seram Titien Wattimena," papar Asep dalam temu media di Summarecon Mal Serpong,"Film ini saya janjikan (berbeda) dari kolaborasi yang menurut saya sangat indah buat saya karena 'bungkus' baper (terbawa perasaan) dari saya, tapi isi filosofi dan hal mendalam dari Titien Wattimena. Sulit digambarkan, pokoknya ini perkembangan dari konsep sebelumnya," jelas Asep.Something in Between bercerita tentang kisah romansa dua remaja yang bertekad memperjuangkan hubungan mereka tak sekadar cinta monyet. Dua aktor utama yang beradu peran dalam film ini yaitu Jefri Nichol dan Amanda Rawles.Beberapa aktor pendukung turut melibatkan sejumlah nama aktor lintas generasi di antaranya Slamet Rahardjo, Febbry Rastanty, Surya Saputra, Djenar Maesa Ayu, Rizky Hanggono dan Naufal Samudra.Film Something in Between didukung produser eksekutif Robert Ronny dan produser Sukhdev Singh dan Wicky V. Olindo.Something in Between ditayangkan di bioskop 27 September 2018.(DEV)