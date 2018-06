Film Teenage Mutant Ninja Turtles akan Dibuat Ulang

California: Paramount Pictures telah menyiapkan proyek daur ulang untuk film seri Teenage Mutant Ninja Turtles. Proyek ini sedang berjalan dalam tahap penulisan naskah.



Seperti dilaporkan The Hollywood Reporter, Paramount telah merekrut Andrew Dodge untuk menulis naskah. Sebelumnya, Andrew mengerjakan naskah film komedi Bad Words (2013) yang diarahkan dan dibintangi oleh Jason Bateman. Andrew juga dikabarkan sedang terlibat dalam proyek Space Jam 2.

Produksi kembali akan ditangani oleh Platinum Dunes, perusahaan produksi milik Michael Bay, Andrew Form, dan Brad Fuller. Film-film Platinum Dunes yang dirilis tahun ini adalah A Quiet Place dan The First Purge.Sutradara belum diumumkan. Begitu juga dengan para pemain dan jadwal rilis film ini di bioskop.Seri film Teenage Mutant Ninja Turtles diadaptasi dari karakter komik berjudul sama karya Kevin Eastman dan Peter Laird yang pertama kali terbit pada 1984. Sebelum proyek terbaru ini, sebenarnya sudah ada enam film tentang empat sahabat Kura-kura Ninja sejak 1990.Tiga film pertama adalah trilogi produksi Golden Harvest yang dirilis berturut-turut pada 1990, 1991, dan 1993. Kepemilikan hak ciptanya berpindah dari Northshore Investments untuk film pertama, lalu ke Clearwater Holdings untuk film kedua dan ketiga.Lalu film keempat, yang berjudul TMNT (2007) diproduksi oleh Imagi Animation Studios dan dirilis oleh Warner Bros. Setelah itu, hak ciptanya berpindah ke Viacom, induk Paramount Pictures.Film kelima (2014) dan keenam (2016) adalah proyek daur ulang kerja sama Paramount dan Platinum Dunes. Keduanya dibintangi oleh Megan Fox dan Will Arnett.(ELG)