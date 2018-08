Nia Dinata Sebut "Dunia Streaming" jadi Masa Depan Perfilman

Jakarta: Dari lima proyek serial atau film asli Viu Indonesia, tiga di antaranya melibatkan Nia Dinata sebagai produser dan penulis naskah. Ada Switch, Kenapa Harus Bule?, serta yang terbaru Halustik.



Tidak hanya membuat konten untuk platform streaming tersebut, Nia juga menjadi juri dan pembimbing dalam program tahunan Viu Pitching Forum. Program ini membuka diri terhadap berbagai gagasan cerita dari publik untuk diseleksi dan dikembangkan sebagai serial atau film.

Bagi Nia, platform seperti Viu, yang kerap disebut sebagai medium over the top (OTT), tampaknya menjadi "rumah baru" yang nyaman untuk bercerita. Nia membenarkan hal ini."Nyaman banget dengan OTT, tetapi aku sih, kita sebagai pembuat film harus terbuka dengan kemajuan teknologi. Kalau misal ada platform yang bisa membuka kesempatan kita untuk berkreasi dengan lebih bebas dan kreatif, kenapa enggak?" ungkap Nia saat ditemui Medcom.id di sela syuting serial drama Halustik di Jakarta, Senin, 6 Agustus 2018."Jadi harus terbuka, karena sama saja di Amerika, kayak serial House of Cards, itu David Fincher (sutradara Fight Club rilisan 1999) yang bikin. Steven Soderbergh juga sudah bikin serial. Semua larinya ke platform OTT. Dunia kayaknya akan berubah. Kita harus mulai mengikuti perubahan ini," lanjutnya.Selama ini, Nia dikenal sebagai sineas yang karya-karyanya punya pesan keberagaman dan mendongkrak stereotip usang. Menurut Nia, Viu sebagai OTT mampu menampung gagasan idealnya. Kendati begitu, medium berbasis internet ini tetap harus mengikuti batasan yang diatur di Indonesia."Platform ini lumayan bisa, tetapi kan belum – maksudnya, Viu kan perusahaan luar negeri, jadi dia harus menghormati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Paham kan?" ungkap Nia.Setelah memproduksi Kenapa Harus Bule? garapan penulis-sutradara Andri Cung, saat ini Nia sedang mengerjakan serial Halustik bersama Andri dan Lucky Kuswandi. Serial ini akan dirilis pada September 2018 dan menampilkan Tara Basro, Richard Kyle, Lutesha, serta Natalius Cendana.(ASA)