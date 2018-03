Apa Perbedaan Oscars dan Golden Globe?

Jakarta: Industri film Amerika akan merayakan lagi pesta film tahunan mereka lewat ajang penghargaan Oscars atau Academy Awards dalam sepekan mendatang. Gegap gempita serupa telah diawali lebih dulu melalui ajang Golden Globe Award pada awal Januari lalu.



Oscars dan Golden Globe punya sejumlah perbedaan, kendati film nomine atau pemenang mungkin sama. Dalam 10 tahun terakhir, ada lima film yang menang sebagai Film Terbaik di kedua penghargaan, antara lain The Artist, Slumdog Millionaire, dan terakhir Moonlight.

Golden Globe Award datang belakangan. Setelah Oscars diadakan rutin selama 15 kali sejak 1929, Golden Globe hadir dan bersanding pertama kali pada 1944. Keduanya tak pernah absen hingga kini untuk memberi penghargaan khususnya bagi film-film berbahasa Inggris yang dirilis tahun sebelumnya.Selain usia, apa lagi perbedaan Oscars dan Golden Globe? Berikut tiga hal paling umum di antaranya.Oscars didirikan dan dikelola oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), organisasi lintas profesi perfilman yang diawali oleh bos Metro-Goldwyn-Mayer Louis Mayer bersama 36 orang pelaku industri. AMPAS didirikan pada 1927 dan awalnya ditujukan untuk menjadi penghubung konflik buruh tanpa melibatkan asosiasi.AMPAS terdiri atas lima cabang profesi, yaitu produser, sutradara, aktor, penulis, dan teknisi. Dalam perjalanan, mereka menjauh dari persoalan buruh dan mulai berdiskusi serius tentang penghargaan bagi para sineas dan karya-karya mereka.Pada 16 Mei 1929, malam anugerah Academy Awards pertama kali digelar dalam sebuah acara makan malam privat. Pemenang telah diumumkan tiga bulan sebelumnya. Sejak 2002, malam Oscars rutin diadakan di Dolby Theatre dan disiarkan di televisi.Golden Globe Award digelar oleh sekumpulan penulis yang terikat dalam Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Ini adalah organisasi nirlaba jurnalis dan fotografer yang berbasis di California Selatan dari berbagai media massa, yang sebagian besar melaporkan untuk khalayak global di luar AS. Anggota berjumlah sekitar 90-an dari 55 negara.Malam anugerah Golden Globe pertama kali digelar di studio 20th Century Fox pada Januari 1944. Setelah itu tempat berpindah-pindah ke beberapa tempat. Acara puncak lebih sering tak punya presenter utama, sebelum mulai rutin melibatkan presenter sejak 2010. Sejak 1961 malam Golden Globe diadakan di hotel Beverly Hilton, California.Karena berasal dari profesi berbeda, kedua ajang penghargaan ini pun melibatkan kalangan nominator berbeda dalam pencalonan nomine dan penentuan pemenang.Nominator untuk Oscars adalah anggota aktif kelompok pemungutan suara Academy. Hingga kini jumlahnya antara 5.000 hingga 6.000 sineas dari 17 cabang profesi. Dengan bantuan akuntan publik, mereka memberikan suara secara privat bagi film-film calon nomine dan film nomine calon pemenang sesuai cakupan profesi masing-masing.Golden Globe melibatkan 90-an anggotanya, baik dalam seleksi nomine maupun pemenang akhir. Pada tahap pencalonan, setiap anggota memilih lima karya untuk setiap kategori dan memberi skor peringkat angka 1 sampai 5. Nomine ditentukan dari nilai akhir yang didapat setiap karya. Setelah nomine terpilih, anggota memberi suara untuk satu karya saja dari tiap kategori. Pemenang adalah peraih suara terbanyak.Perbedaan kalangan penyelenggara dan nominator juga berpengaruh ke cakupan karya yang hendak diberi penghargaan.Oscars memberi apresiasi bagi film, terutama film fiksi baik panjang maupun pendek. Ini mencakup berbagai elemen kesenian di dalamnya, seperti akting dan musik. Pada gelaran pertama, Academy memberikan 15 piala Oscar dalam seremoni yang berlangsung 15 menit. Kategori bertambah dan menyusut seiring perjalanan. Kini total ada 24 kategori, termasuk Best Foreign Language Film untuk film berbahasa selain Inggris.Golden Globe awalnya memang hanya mencakup film. Namun setelah dua dekade berjalan, HFPA juga turut memasukkan serial serta acara televisi. Dekade sebelumnya, mereka juga telah membagi sebagian besar kategori menjadi dua berdasarkan genre paling umum, yaitu drama dan komedi.Elemen kesenian yang bersifat teknis lebih sedikit dalam Golden Globe. Hingga kini ada 15 kategori untuk film bioskop dan 11 kategori untuk karya televisi. Layanan streaming masuk ke dalam kategori televisi.(ELG)