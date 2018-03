Kimo Stamboel Garap Film Horor Adaptasi Gim Video DreadOut

Jakarta: Kimo Stamboel, sutradara film laga Killers dan Headshot, akan mengerjakan proyek film terbaru berjudul DreadOut. Film ini diadaptasi dari gim video horor survival Indonesia berjudul sama.



Gim DreadOut dikembangkan oleh Digital Happiness atau Digital Semantika, studio berbasis di Bandung yang berdiri sejak 2013. Debut gim mereka, DreadOut dirilis secara online untuk platform PC pada 2014 dan meraih popularitas cukup tinggi.

Gim horor survival ini bercerita tentang sekelompok pelajar SMA menemukan kota telantar saat sedang liburan. Begitu masuk kota, mereka sadar ada hal jahat di situ. Pemain Dreadout bermain sebagai Linda, salah satu pelajar yang merasakan kekuatan aneh dan mistis dari dalam dirinya sendiri.Dengan kekuatan ini serta berbagai gawai modern, Linda harus berjuang keluar dari kota ini bersama teman-temannya. Banyak hantu menghadang dan Linda harus memecahkan misteri yang terjadi di kota tersebut.Belum ada informasi lebih lanjut mengenai proyek adaptasi Kimo. Namun sejak awal Februari lalu, pihak produser telah membuka audisi untuk mencari enam pemain.Menurut informasi dari media sosial Asosiasi Casting Indonesia, DreadOut mencari dua aktor wanita dan empat aktor pria keturunan kaukasia, Indonesia, atau oriental. Dua pemain, pria dan wanita, berusia 15-17. Pria berusia 40-50 diproyeksikan menjadi peran antagonis dan pria berusia 25-35 menjadi peran komikal.Selain itu, mereka juga mencari pria setinggi 190cm lebih tanpa pengalaman akting spesifik. Tampaknya pemain ini akan menjadi pemeran salah satu tokoh hantu.Saat ini Kimo masih sibuk menjadi salah satu produser dalam proyek film The Night Comes for Us garapan sutradara Timo Tjahjanto, rekan sutradaranya dalam nama alias Mo Brothers. Kimo juga dikabarkan akan mengerjakan film laga kriminal One Good Thing bersama aktor Yayan Ruhian dan Marko Zaror.(ASA)