Kristen Wiig jadi Penjahat di Wonder Woman 2, Penggemar Kecewa

Los Angeles: Aktris Kristen Wiig dipastikan tampil sebagai cheetah, sang penjahat dalam Wonder Woman 2. Patty Jenkins, sutradara yang kembali menggarap sekuel film ini mengonfirmasi hal tersebut.



"Sangat bersemangat untuk mengonfirmasi berita paling mendebarkan," cuit Jenkins pada postingan di Twitter, Jumat, 9 Maret 2018.

"Sangat beruntung bisa menyambut bintang berbakat paling sensasional di keluarga Wonder Woman. Tak sabar untuk bekerj dengan salah satu (aktris) favorit saya. Sangat bersemangat untuk segala yang telah direncanakan," tambahnya.Dalam postingannya, Jenkins juga mengunggah foto Kristen yang terkenal dengan perannya di film Bridesmaids.Sebelumnya, sempat tersiar kabar bahwa bintang The Amazing Spiderman dan aktris peraih Oscar, Emma Stone, yang akan memerankan peran antagonis tersebut. Namun, ia menolaknya.Soal didapuknya Wiig sebagai Cheetah, banyak penggemar ragu mengingat Wiig lebih dikenal berperan di film komedi."Tidak begitu senang mengetahui #KristenWiig akan memerankan penjahat di sekuel #WonderWoman. Tidak bisakah mereka menemukan aktris sejati?" keluh seorang penggemar di Twitter."Saya tak pernah menganggap Kristen Wiig serius pada peran 'dramatis' di film #TheMartian #Mother dan #Downsizing, bagaimana saya bisa mendukungnya sebagai #Cheetah di # WonderWoman2 ??? #KristenWiig," sambung penggemar lain.Dilansir dari Aceshowbiz, ada empat inkarnasi Cheetah yang berbeda sejak tokoh diperkenalkan untuk pertama kali. Kali ini, cerita mengangkat Cheetah Barbara Minerva dalam serial televisi Wonder Women, antropolog Inggris yang memperoleh kekuatan cheetah setelah melakukan ekspedisi ke hutan Afrika.Belum ada bocoran plot untuk cerita Wonder Woman 2, tetapi kabarnya memiliki latar waktu usai perang dingin pada era 80-an.(DEV)