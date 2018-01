Perolehan Penonton Film Domestik Akhir Pekan

Jakarta: Tiga film domestik terbaru telah dirilis di bioskop pada akhir pekan lalu, yaitu Flight 555, Silariang: Cinta yang (Tak) Direstui, serta Rumah Belanda. Selama empat hari pemutaran, Flight 555 meraup pendapatan terbanyak dengan 91 ribu penonton atau setara pemasukan kotor Rp3,3 miliar.



Menurut data FilmIndonesia, capaian ini tak sebanyak dua film lain dalam kurun waktu yang sama. Silariang mencapai angka penonton 22 ribu dan Rumah Belanda 25 ribu.

Maipa Deapati & Datu' Museng, yang kini melewati akhir pekan kedua, telah mendapat jumlah penonton 64 ribu, dari sebelumnya 28 ribu. Dua film lain dari kurun waktu yang sama, Forever Holiday in Bali, dan Arumi, hanya mencapai angka penonton 19 ribu dan 23 ribu.Empat film dari akhir 2017 masih beredar di sejumlah bioskop dan perolehan penonton mingguan mulai menurun. Ayat-ayat Cinta mendapat 2,8 juta penonton, dari 2,76 juta pada pekan sebelumnya. Susah Sinyal mendapat 2,14 juta penonton, dari 2,08 juta pada pekan sebelumnya.Surat Cinta untuk Starla mendapat 1,21 juta penonton dari 1,18 juta penonton pada pekan sebelumnya. Sementara itu, jumlah penonton Si Juki the Movie berada pada kisaran 600-700 ribu orang. Keempat film ini masih beredar di dua hingga 69 layar.Berikut daftar perolehan penonton enam film 2018, dilansir dari situs FilmIndonesia.1. Flight 555 (91.311)2. Maipa Deapati & Datu’ Museng (64.994)3. Silariang: Cinta yang (Tak) Direstui (25.140)4. Arumi (23.988)5. Rumah Belanda (22.804)6. Forever Holiday in Bali (19.149)Lalu berikut daftar sementara 15 film domestik terlaris 2017.1. Pengabdi Setan (4.206.103)2. Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2 (4.083.190)3. Ayat-ayat Cinta 2 (2.806.065)4. Danur: I Can See Ghosts (2.736.157)5. Jailangkung (2.550.271)6. Susah Sinyal (2.143.908)7. Surga Yang Tak Dirindukan 2 (1.637.472)8. Mata Batin (1.282.557)9. The Doll 2 (1.226.864)10. Surat Cinta untuk Starla (1.212.964)11. Sweet 20 (1.044.045)12. Critical Eleven (881.530)13. London Love Story 2 (862.874)14. Insya Allah Sah (833.010)15. Surat Kecil untuk Tuhan (715.159)(DEV)