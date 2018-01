Faza Meonk Lega Film Si Juki Sudah Raih Ratusan Ribu Penonton

Jakarta: Si Juki The Movie : Panitia Hari Akhir hampir meraih 400 ribu penonton selama lima hari tayang di bioskop. Pencapaian ini membuat kreator Si Juki, Faza Meonk merasa lega.



Sebelum tayang di bioskop pada 28 Desember 2017, Faza mengaku sedikit cemas apakah film Si Juki akan mendapat jumlah penonton cukup baik atau tidak. Namun, rasa penasaran Faza terjawab ketika Si Juki meraih 72 ribu penonton di hari pertama dan 243 ribu di hari ketiga.

"Awalnya merasa deg-degan apakah film Si Juki The Movie ini bisa diterima atau tidak. Tapi, sekarang sedikit lega, karena mendapatkan respons yang positif. Saya ucapkan terima kasih penonton Indonesia yang telah mendukung film Si Juki The Movie," kata Faza Meonk dalam keterangan tertulisnya.Hingga hari kelima, film yang diangkat dari komik ini meraih 395.855 penonton. Untuk film animasi Indonesia, tentu saja hasil ini cukup menggembirakan."Saya bangga film Si Juki The Movie mendapatkan respons yang positif. Mudah-mudahan perolehan jumlah penontonnya bisa melebihi film animasi luar negeri," kata Indro yang menjadi salah satu pengisi suara.Film Si Juki The Movie: Panitia Hari Akhir melibatkan aktor-dan aktris Indonesia sebagai pengisi suara, di antaranya, Bunga Citra Lestari, Indro Warkop, Nikita Mirzani, Agus Kuncoro, Tio Pakusadewo, Butet Kartaredjasa, Pandji Pragiwaksono, Arie Kriting, Babe Cabiita, Arie Kriting, Tarzan, Jaja Miharja, Tyson dan Mongol Stress.(ELG)