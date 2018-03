Falcon Garap Ulang Film Orkes Moral PSP Bersama Komika Muda

Jakarta: Falcon Pictures siap mengerjakan proyek film daur ulang terbaru atas sosok ikonik dalam film-film klasik. Setelah Warkop DKI dan Benyamin Sueb, kini mereka akan membuat film Manis-Manis Sombong (1980) ke versi baru berjudul OM Pancaran Sinar Petromaks.



Hilman Mutasi bergabung sebagai sutradara. Sebelumnya Hilman juga ikut menulis naskah Benyamin Biang Kerok (2018) versi Hanung Bramantyo-Reza Rahadian. Sebagai sutradara, Hilman telah membuat tiga film komedi, yaitu Potong Bebek Angsa (2012) bersama Away Martianto, The Wedding & Bebek Betutu (2015), dan Kacaunya Dunia Persilatan (2015).

Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks, atau sering disingkat OM PSP, adalah grup musik dangdut humor yang populer pada era 1970-an dan satu zaman dengan grup Warkop DKI. OM PSP terdiri atas delapan personel yang saat itu aktif sebagai mahasiswa Universitas Indonesia kawasan Rawamangun Jakarta. Ada Monos, Rizali Indrakusuma, Ade Anwar, James Lapian, Andra Ramadan Muluk, Didin Syarifudin, Norman 'Omen' Santoni, dan Aditya Karma.Selain aktif bermusik, mereka juga bermain film dan tetap sebagai grup OM PSP. Debut film mereka adalah Manis-manis Sombong (1980) garapan sutradara Eduart P Sirait dan penulis Deddy Armand. Kecuali Omen dan Muluk, mereka berbagi layar lagi di film Rayuan Gombal (1980), Orang-Orang Sinting (1981), dan Koboi Sutra Ungu (1981).Proyek daur ulang Hilman bersama Falcon ini akan digarap bersama sejumlah aktor pelawak. Ada Uus, Adjisdoaibu, Abdurrahim Arsyad, Boris Bokir, Wira Negara, serta presenter David John Schaap, Dimas Danang, dan Imam Darto. Mereka berperan sebagai delapan personel OM PSP."Kami ingin film ini bisa menghibur penonton film Indonesia karena OM PSP lagunya memang lucu-lucu," kata produser Frederica dalam keterangan tertulis.Menurut Hilman, kisah dalam film terbaru merupakan adaptasi film Manis-Manis Sombong dan akan dibungkus dengan sentuhan kontemporer. Diceritakan, grup mahasiswa miskin OM PSP punya nasib baik karena bisa bermain musik di klab malam. Namun nasib baik berubah jadi buruk karena salah satu anggota berpacaran dengan anak pemilik klab malam."Film ini pernah menjadi hits pada era 1980-an. Nah kami membuatnya lagi, tetapi perjalanan kisahnya yang kami ikuti. Kami tambahi nuansa kekinian agar lebih up to date (terkini)," ujar Hilman.Aura Kasih bergabung sebagai pemeran Fatime, janda muda yang disukai Ade (dalam tokoh fiksi). Fatime sendiri merupakan judul salah satu lagu populer OM PSP, selain My Bonnie, Gaya Mahasiswa, dan Kidung.Tahap produksi akan dimulai pada awal Maret 2018. Film direncanakan rilis tahun ini.(ELG)