Lima Lokasi Syuting Film Black Panther

Jakarta: Film superhero Black Panther mengisahkan perjalanan sang protagonis di sejumlah tempat di dunia dengan beragam lanskap. Ada negara fiktif Wakanda di Afrika, kawasan padat di Korea Selatan, hingga pemukiman Afrika-Amerika di kawasan kota AS.



Seperti kebanyakan film fantasi Hollywood lain yang membangun latar tempat secara digital dan syuting di studio dengan set buatan dan layar biru, Black Panther juga demikian.

Namun tidak semua lanskap mengandalkan studio dan teknologi grafis komputer. Film dengan dana produksi Rp2,7 triliun ini juga memakai sejumlah lokasi lain. Jadi, mana saja lokasi syuting Black Panther?

Tim Black Panther membangun berbagai set interior di studio ini. Pinewood juga telah menjadi tempat langganan Marvel Studios. Sebelum Black Panther, sejumlah film Marvel Cinematic Universe telah menggunakan lokasi besar ini, antara lain Guardians of the Galaxy Vol. 2, Ant-Man, Captain America: Civil War, dan Spider-Man: Homecoming.



2. Air Terjun Iguaziu, Argentina



Wakanda punya air terjun fantastis tempat para penduduk melakukan ritual suksesi Raja baru. Namun ini tidak sepenuhnya hasil olah digital CGI. Gambar lanskap air terjun dari kejauhan merupakan air terjun Iguaziu yang berada di Argentina. Tingginya 60-80 meter dengan total titik air jatuh sebanyak 270-an.



Selain menjadi tempat wisata, Iguaziu telah menjadi lokasi syuting berbagai film, setidaknya sejak pertengahan abad ke-20. Beberapa film antara lain The Mission (1986), Baraka (1992), dan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008).



3. Pusan, Korea Selatan



Lokasi ini digunakan untuk segmen transaksi pasar gelap, saat T'Challa, Nakia, dan Okoye datang untuk menginterupsi. Setelah pertarungan di dalam klab, protagonis dan antagonis terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil.



Selain interior klab yang dibangun di studio Atlanta, gambar diambil di Pusan. Menurut laporan Variety, beberapa ikon kota tampak di film ini, yaitu Pantai Gwangalli, Jembatan Gwangan dan Namhang, serta pasar ikan Jagalchi. Khusus untuk adegan kejar-kejaran mobil, pengambilan gambar melibatkan 150 mobil dan lebih dari 700 pemain ekstra.





4. Uganda, Zambia, Afrika Selatan



Beberapa lokasi dari tiga negara Afrika ini digunakan sebagai lanskap Wakanda dari udara. Ada kawasan pegunungan Rwenzori dan hutan hujan di Taman Nasional Bwindi Impenetrable, yang merupakan rumah bagi gorila gunung. Black Panther menyebut latar fiksional yang tercipta ini sebagai Motherland.



5. Sweet Auburn, Georgia, AS



Pemukiman ini digunakan sebagai salah satu latar tempat, di mana akar konflik dalam kisah Black Panther terjadi. Sweet Auburn adalah salah satu pemukiman historis tempat penduduk Afrika-Amerika tinggal.





(ASA)