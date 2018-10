Serial Grisse di HBO Terinspirasi Sejarah Kota Gresik

Jakarta: Mike Wiluan kembali memproduksi karya sinema berlatar sejarah nusantara dengan bumbu budaya western. Grisse adalah proyek serial Mike yang berkisah tentang zaman kolonial Hindia Belanda di Gresik. Nama ini diambil dari nama lampau kota Gresik pada era 1800-an.



Mike yang bergerak sebagai sutradara sekaligus showrunner dalam serial ini mengungkapkan inspirasi terpilihnya sejarah Kota Gresik sebagai latar belakang cerita.



"Saya lihat di dalam gambaran besar konsepnya, tempatnya, di dalam history penjajahan kita dengan Gresik (Grisse) karakter, budaya kulturnya dari Indonesia dengan penjajah Belanda, tapi untuk saya ini sebagai satu konsep yang sedikit fantasi. Bukan sedikit, tapi banyak fantasi. Soalnya kita based on Indonesia punya history," papar Mike Wiluan dalam diskusi bersama media di The Ritz-Carlton Hotel, SCBD, Jakarta, Rabu 24, Oktober 2018.



Lewat serial ini, Mike kembali mengombinasikan budaya timur dan barat beserta fantasi cerita dalam sejarah. Tidak jauh berbeda dengan proyek Mike sebelumnya yakni film Buffalo Boys. Kendati memiliki persamaan pada sinematografi, Mike memaparkan cerita Grisse berkesinambungan dengan kisah dalam Buffalo Boys.



"Grisse adalah satu dunia yang bersamaan dengan Buffalo Boys. Buffalo Boys adalah satu film yang saya kerjakan dulu. Sebetulnya itu satu universe yang sangat dalam. Ada banyak yang bisa kita eksplorasi," tuturnya.



Ada beberapa hal yang belum tuntas di Buffalo Boys kemudian diteruskan olehnya dalam serial Grisse. Seperti eksplorasi tokoh sentral Kalia (Adinia Wirasti) yang menjadi heroine sekaligus pahlawan dalam film laga sejarah ini. Pengembangan ini berakar dari karakter Pevita Pearce yang belum sempat dimunculkan ke permukaan oleh Mike dalam Buffalo Boys.



"Kita harus coba cari yang unik, cerita yang unik. Tapi saya lihat di dalam era ini ada banyak cerita yang harus kita promosikan dengan perempuan yang karakternya kuat. Dengan kemarin di dalam Buffalo Boys saya tidak ada banyak waktu untuk promosikan karakter Pevita untuk menjadi lebih keras dan kuat dengan action. So, di dalam Grisse saya mencari beberapa situasi yang kita bisa dorongkan lagi," kata Mike saat dimintai keterangan lebih lanjut oleh Medcom.id.



"Kenapa kalau cowok terus, kenapa enggak bisa perempuan? Saya lihat di dalam situasi ini perempuan lebih ekstrem soalnya dia punya situasi, di episode satu tragis sekali. Dari kisah tragis ini bagaimana dia menjadi sosok leader. Nah, ini," sambungnya.



Dari sekian banyak kota di Gresik, Mike mengaku jatuh cinta dengan Gresik. Nama Grisse dirasa memiliki bumbu romansa yang serupa dengan Jakarta.



"Untuk Gresik adalah satu tempat yang ada history, sebelumnya namanya adalah Grisse. Sekarang Gresik. Seperti Jakarta dulu Batavia. Itu hook-nya."



"So this is by luck by chance. Ada satu tempat namanya Gresik, Grisse, tapi saya belum pernah ke sana. Saya harus ke sana," ungkapnya.



Syuting untuk serial ini dilakukan di studio di Batam. Hal ini Mike agar penggunaan waktu lebih efisien dengan hasil yang sempurna.







(ELG)