Film Terbaru Raihaanun Berkompetisi di Busan

Jakarta: Film terbaru yang diperankan Raihaanun, 27 Steps of May, akan ditayangkan perdana di Busan International Film Festival ke-23 di Korea Selatan. Film ini juga menjadi satu dari sembilan nomine Kim Jiseok Award.



27 Steps of May digarap oleh sutradara Ravi Bharwani dengan naskah tulisan Rayya Makarim. Ini akan menjadi film panjang keenam Raihaanun yang dirilis sejak 2007, termasuk Lovely Man dan Salawaku. Bagi Ravi, ini menjadi film panjang ketiga yang dirilis, menyusul Impian Kemarau dan Jermal.

Kisahnya mengikuti May, diperankan Raihaanun, seorang perempuan yang menutup diri dari dunia setelah diperkosa secara brutal semasa kecil. Ketika seorang pesulap pindah ke sebelah rumah, keajaiban yang dibawa mulai merontokkan dindingnya, memaksa May untuk berhadapan dengan masa lalu dan maju ke masa depan.Selain Raihaanun, pemain yang terlibat antara lain Lukman Sardi dan Ario Bayu.Film ini akan ditayangkan tiga kali pada 8-10 Oktober 2018 dalam sesi program A Window of Asian Cinema. Kucumbu Tubuh Indahku dari sutradara-penulis Garin Nugroho dan The Man From the Sea (Adipati Dolken & Sekar Sari) juga diputar dalam program ini.27 Steps of May juga terpilih sebagai nomine Kim Jiseok Award, program penghargaan baru di BIFF sejak 2017. Delapan film lain adalah Rona - Azims Mother (Afganistan-Iran), The Secret of a Leader (Kazakhstan), Bhonsle (India), The Rib (Tiongkok), Asandhimitta (Sri Lanka), Demons (Singapura), Dare to Stop Us (Jepang), dan Widow of Silence (India).BIFF ke-23 akan berlangsung di Busan pada 4-13 Oktober 2018. Selain tiga film panjang di atas, ada dua film Indonesia lain yang akan ditayangkan, yaitu film pendek Kado (Aditya Ahmad) dan dokumenter Nyanyian Akar Rumput (Yuda Kurniawan).(ELG)