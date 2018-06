Kedubes Iran Gelar Pekan Budaya di Jakarta

Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia kembali mengadakan Pekan Budaya Iran di Jakarta pada 20-30 Juni 2018. Lewat kegiatan publik ini, mereka hendak mempererat hubungan bilateral kedua negara.



Menurut Duta Besar Iran Valiollah Mohammadi, mereka telah mengadakan acara serupa beberapa tahun lalu, tetapi kemudian absen hingga sekitar empat tahun. Kini, mereka berencana membuat pekan budaya sebagai agenda tahunan di Indonesia.

Untuk edisi Juni 2018 ini, Pekan Budaya Iran mencakup dua acara, yaitu Pameran Karpet dan Kesenian Iran serta Festival Film Iran. Bagi Valiollah, karya kerajinan dan film cerita adalah strategi budaya untuk mengenalkan masyarakat Iran kepada masyarakat Indonesia."Budaya adalah salah satu cara mendekatkan masyarakat dari berbagai negara, khususnya Indonesia dan Iran," Valiollah kepada Medcom.id, Selasa, 26 Juni."Jika masyarakat di luar (negeri) kenal, mereka bisa lebih mudah untuk berinteraksi dan itu berakibat pada peningkatan hubungan bilateral," imbuhnya.Pameran digelar di salah satu sudut Plaza Indonesia Jakarta dan telah dibuka sejak 20 Juni lalu. Ada sejumlah produk kerajinan kain yang sebagian besar punya motif simetris melingkar khas Iran.Lalu ada festival film dengan sajian tiga film cerita asal Iran peraih penghargaan. Ketiga film ini, yaitu Bodyguard (2016), Crazy Rook (2015), dan Where Are My Shoes (2016), ditayangkan di bioskop XXI Plaza Indonesia pada 26-28 Juni. Film-film ini dipilih dengan harapan mampu mewakili nilai kemanusiaan dan kekeluargaan.Rencananya, Pekan Budaya Iran akan digelar lagi pada Desember 2018. Berikutnya, acara ini akan menjadi agenda tahunan."Pada akhir 2018, kami harap bisa bikin Pekan Budaya Iran. Film bisa menjadi bagian darinya," ungkap Valiollah.(DEV)