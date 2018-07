Film Dokumenter Terbaru David Bowie Fokus pada Awal Karier

London: Film dokumenter tentang David Bowie sedang dalam tahap pengerjaan. Film ini merupakan prekuel dari David Bowie: Five Years (2013) dan David Bowie: The Last Five Years (2017) yang sebelumnya pernah ditayangkan di stasiun televisi BBC.



Diberi judul The First Five Years, film ini akan mengulas masa awal karier Bowie. Rencananya, film ini akan tayang tahun depan melalui BBC.

David Bowie meninggal pada 10 Januari 2016 pada usia 69 tahun. Dia telah membawa dampak luar biasa pada perkembangan musik dunia.Pada bulan lalu, legenda hidup Trent Reznor mengakui bahwa musik dan sosok Bowie membantunya "melihat cahaya pada ujung lorong" pada pertengahan 1990-an.Sepanjang hidupnya, Bowie telah merilis 25 album studio dan meraih lima trofi Grammy Awards.(ASA)