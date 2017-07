Kenapa Wajah Tom Hardy Sering Tertutup di Film?

Metrotvnews.com, Jakarta: Tom Hardy kerap tampil sebagai tokoh dengan muka yang nyaris tertutup oleh alat bantu atau rambut dan menyisakan bagian mata. Sebut misalnya Mad Max Fury Road, The Revenant, serial Peaky Blinders, atau dua film garapan Christopher Nolan, The Dark Knight Rises dan Dunkirk.



Nolan punya pandangan tersendiri soal ini. Menurutnya, Tom sudah dapat berbicara banyak hanya dengan sepasang mata. Dalam TDKR, Tom berperan sebagai antagonis Bane dengan alat bantu napas. Dalam Dunkirk, Tom muncul sebagai pilot senior Royal Air Force yang mengenakan helm, penutup mulut, dan kacamata.



"Aku sangat terkejut dengan apa yang dia lakukan di The Dark Knight Rises dengan dua mata dan sepasang alis serta sedikit dahi. Jadi aku pikir, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan tanpa dahi, tanpa alis, dan mungkin hanya satu mata," kata Nolan kepada Press Association, dikutip dari Independent.ie.



"Tentu saja Tom dan aktingnya dengan satu mata jauh melebihi apa yang bisa dilakukan orang lain dengan seluruh tubuh mereka. Dia punya bakat unik ini. Dia luar biasa," imbuhnya.



Emma Thomas, produser Dunkirk dan istri Nolan, sepakat dengan Nolan. Tom adalah aktor yang tepat untuk memerankan tokoh pilot RAF, yang mana hanya memiliki ruang gerak sempit di kokpit pesawat.



"Tom mudah dikenali dan mampu memanfaatkan fisiknya secara menarik. Kami menutup banyak bagian mukanya dan hal ini tidak menjadi masalah karena dia adalah aktor yang sangat ekspresif, yang tidak perlu menunjukkan seluruh muka. Ada beberapa momen dalam film, ketika hanya mata yang terlihat, dan dia sudah dapat berkomunikasi serta bercerita," ungkap Emma, dikutip dari catatan produksi Dunkirk.



Tom sendiri senang terlibat lagi dalam film Nolan dan mengaku bersedia menjadi pemeran apapun asal digarap oleh Nolan. Menurutnya, Nolan mendorong sekaligus menginspirasi dia sebagai aktor.



"Dia selalu memegang kendali dan punya kehendak, tetapi juga fleksibel. Sikap ini sangat kuat untuk seorang seniman. Dia baik, sensitif, lucu, dan luar biasa cerdas. Aku sangat mempercayai dia. Dia akan melakukan setiap hal yang dia katakan," ujar Tom, dikutip dari catatan produksi Dunkirk.



Film Dunkirk mengikuti perjalanan beberapa tokoh yang terlibat dalam proses evakuasi tentara Inggris di pantai Dunkirk selama seminggu pada musim panas 1940. Waktu itu Perang Dunia II sedang memasuki tahap awal dan mereka dikepung pasukan Jerman.



Dunkirk telah ditayangkan di bioskop sejak Jumat 21 Juli 2017.





